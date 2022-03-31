炫彬♥孫藝真終於大婚了～真婚禮請柬曝光，設計獨特又新穎！相關人士表示網傳的請柬是假的～

韓娛圈兩大頂流炫彬和孫藝真的婚禮於三月的最後一天舉行。

有情人終成眷屬，這對CP在2018年因電影《極智對決》（又譯《協商》）而結緣，於2019年1月首次傳出緋聞，兩人被拍到在LA旅行，據說還見了父母，但很快就被經紀公司否認。 哪知事情剛過去11天，這對俊男靚女又被拍到同逛超市，緋聞再次成為焦點。 2019年12月，炫彬和孫藝真連袂主演了《愛的迫降》，重逢的他們在電視劇製作發佈會上親口否認了傳聞，當時炫彬表示：「這件事情都已經翻篇了。」 孫藝真也稱：「我也是一樣的心情，並沒有因為這件事而苦惱，我本人是這樣的，就是不知道導演會怎麼想。」



《愛的迫降》收視爆火，在全亞洲乃至全球都掀起了熱潮，他們的第三次緋聞也在該劇殺青之時同時爆出，有網友發現幕後花絮影片裡兩人在桌子下手牽手，但依舊被當事人否認。 最後終於在2021年1月1日，炫彬和孫藝真在爆出第四次緋聞之後官宣認愛，贏得一大波祝福，從那時開始無數觀眾和粉絲就在期盼著兩人能夠步入婚姻殿堂。



在大家的期盼之下，炫彬和孫藝真今日終於大婚了，雖然這場世紀婚禮僅邀請雙方的親朋好友出席，且安保工作猶如鐵桶般毫無漏洞，但神通廣大的韓媒依舊挖出了兩人的婚禮請柬，JTBC獨家報道了請柬樣貌，白底金字，簡約的風格十分大氣。 值得關注的是無論是炫彬還是孫藝真都沒用本名（金泰坪、孫彥眞），全都選擇了本名。不過，又有知情人士表示網傳的請柬並非真的，舉辦婚禮的酒店地址寫錯了。



另一家韓媒YTN也獨家報道了炫彬和孫藝真婚禮的請柬，封面上印著新娘圖案，披著白色婚紗，立體設計非常吸睛。



현빈·손예진 커플의 청첩장 우측 하단에는 현빈의 빈(bin)과 손예진의 진(jin)에서 따온 것으로 보이는 'binjin'이라는 문구가 금색 자수로 새겨져 있어 특별함을 더한다.



ㅁㅊㄷ pic.twitter.com/LzmdKc08Rm — binjin married d-day (@yejinsws) March 31, 2022

此前就有韓媒報導過男星張東健將作為本場婚禮的司儀亮相，他和炫彬是17年的好兄弟，與孫藝真私交也很不錯。 孫藝真的好友李珉廷、宋玧妸等女星預計也將出席婚禮，為閨蜜送上祝福。婚禮將在韓國時間下午4點舉行。



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