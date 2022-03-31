炫彬♥孙艺真终於大婚了～真婚礼请柬曝光，设计独特又新颖！相关人士表示网传的请柬是假的～

韩娱圈两大顶流炫彬和孙艺真的婚礼於三月的最后一天举行。

有情人终成眷属，这对CP在2018年因电影《极智对决》（又译《协商》）而结缘，於2019年1月首次传出绯闻，两人被拍到在LA旅行，据说还见了父母，但很快就被经纪公司否认。 哪知事情刚过去11天，这对俊男靓女又被拍到同逛超市，绯闻再次成为焦点。 2019年12月，炫彬和孙艺真连袂主演了《爱的迫降》，重逢的他们在电视剧制作发布会上亲口否认了传闻，当时炫彬表示：「这件事情都已经翻篇了。」 孙艺真也称：「我也是一样的心情，并没有因为这件事而苦恼，我本人是这样的，就是不知道导演会怎么想。」



《爱的迫降》收视爆火，在全亚洲乃至全球都掀起了热潮，他们的第三次绯闻也在该剧杀青之时同时爆出，有网友发现幕后花絮影片里两人在桌子下手牵手，但依旧被当事人否认。 最后终於在2021年1月1日，炫彬和孙艺真在爆出第四次绯闻之后官宣认爱，赢得一大波祝福，从那时开始无数观众和粉丝就在期盼著两人能够步入婚姻殿堂。



在大家的期盼之下，炫彬和孙艺真今日终於大婚了，虽然这场世纪婚礼仅邀请双方的亲朋好友出席，且安保工作犹如铁桶般毫无漏洞，但神通广大的韩媒依旧挖出了两人的婚礼请柬，JTBC独家报道了请柬样貌，白底金字，简约的风格十分大气。 值得关注的是无论是炫彬还是孙艺真都没用本名（金泰坪、孙彦眞），全都选择了本名。不过，又有知情人士表示网传的请柬并非真的，举办婚礼的酒店地址写错了。



另一家韩媒YTN也独家报道了炫彬和孙艺真婚礼的请柬，封面上印著新娘图案，披著白色婚纱，立体设计非常吸睛。



현빈·손예진 커플의 청첩장 우측 하단에는 현빈의 빈(bin)과 손예진의 진(jin)에서 따온 것으로 보이는 'binjin'이라는 문구가 금색 자수로 새겨져 있어 특별함을 더한다.



ㅁㅊㄷ pic.twitter.com/LzmdKc08Rm — binjin married d-day (@yejinsws) March 31, 2022

此前就有韩媒报导过男星张东健将作为本场婚礼的司仪亮相，他和炫彬是17年的好兄弟，与孙艺真私交也很不错。 孙艺真的好友李珉廷、宋玧妸等女星预计也将出席婚礼，为闺蜜送上祝福。婚礼将在韩国时间下午4点举行。



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