「蘇子葉爭議」的另類爆笑回答！NO:ZE、Leejung、Monika對「男友幫其他人按住菜葉」反應截然不同，最後一個完全體現出本尊真性情XD

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最近「蘇子葉爭論」在韓網很有討論度，曾出演《Street Woman Fighter》的3位舞者也被問到這個問題，其中Monika的思維角度真的完全超越想像，又酷又有趣XD

所謂「蘇子葉爭論」是指：如果你的戀人或另一半在吃飯時用筷子幫你的朋友按住蘇子葉，你是否會生氣？韓國人認為這是搞曖昧的擦邊球，關於為何會出現這個爭論、以及俊昊的回答可以參考這篇文章：

「韓國爆火的蘇子葉爭論」2PM李俊昊的回答是令人已經開始羨慕他未來的女友了，一定超有安全感♥

NO:ZE在直播中被粉絲問到這個問題時，委婉地說：「要看是什麼樣的狀況...如果是我真的很信任的兩個人也許沒關係，但我還是會有點嫉妒。我會直接告訴他這樣做會讓我感到受傷，然後他應該就會明白，說'好的我不會再這樣做了'，然後這個問題就結束。」

結論：盡量表現得不難過，但不管誰都能看出來有難過XD



Leejung的回答：「我不在乎，就算男朋友撕下蘇子葉拿給別人我都覺得沒什麼。It's no big deal，就只是蘇子葉啊。」

結論：完全無所謂。



最後，Monika的獨特視角來了：「我對這件事一點感覺都沒有。當然要幫她分開啊，吃兩片葉子的人更討厭啊！有的人吃生魚片一次夾起來5片，這種時候我一定會用筷子去阻止，一次只能吃一片！各位，這不是搞曖昧，是在保衛自己的食物啊，不需要太擔心。 如果按一按蘇子葉就會產生感情，那我要跟多少人交往啊？太搞笑啦。」

結論：按住蘇子葉只是捍衛自己的食物，跟搞曖昧毫無關聯。 真的讓人完全想不到，姐姐太瀟灑啦XD



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