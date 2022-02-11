羅PD在看嗎！韓佳人愛上綜藝「想出演《出差十五夜》」，玩平衡遊戲、回答蘇子葉爭論超有梗

韓佳人最近出演《文明特急》時展現出令人意外的「女瘋子」性格，引起很多網友好評關注，真的超期待在更多綜藝談話節目裡看到她！

韓佳人所屬社BH娛樂9日公開了韓佳人出演《文明特急》上下班路的影片，在車上和經紀人對話都讓人笑不停。



balance game（二選一遊戲）裡，韓佳人很有個性地選擇了熱美式和「反薄巧」，經紀人問：如果非要她喝冰薄巧、不喝就開車撞圍欄的話？ 韓佳人：「那不如就撞上去吧！」對於蘇子葉爭議和升級版「剝蝦爭議」（愛人幫朋友剝蝦、朋友幫愛人剝蝦），韓佳人也表示全部無法容忍：「只可以幫我按住蘇子葉（紫蘇葉）！」



錄完節目後韓佳人感慨發現了真正的自我，原來她不是喜歡聊天、只是喜歡說話XD工作人員打趣說她嘗到了綜藝節目的甜頭，韓佳人立即表示：「所以我真的很想去《出差十五夜》。 希望以後也有類似的有趣節目。 」羅PD如果看到的話，請儘快聯繫韓佳人！



彩蛋來了！韓佳人錄完《文明特急》做了收視率公約：如果觀看次數超過100萬就再來一次。 現在這期節目已經突破400萬觀看，所以什麼時候要兌現公約呢~~



此外韓佳人擔任MC之一的談話節目《Circle House》也將在2月24日開播，和大家分享MZ世代的真實煩惱。



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