白种元对苏子叶争议的看法：心疼食物而已，干嘛活得那么累啦！

已经结婚的白老师也逃不过这个问题！看著白种元在寒冷天气里一边烤肉吃一边开朗地聊天，真的感觉很疗愈幸福呢~

韩国有一个说法是「3月3日是三叠肉（五花肉）之日」，所以白种元在这一天更新了烤五花肉的吃播影片。 最近韩国很流行讨论「苏子叶争议」，白种元也被工作人员问到这一话题：「如果女朋友帮你的朋友撕开黏在一起的苏子叶，你会不开心吗？ 」

白种元一副「不知道争议点在哪里」的表情，非常真挚地说：「没关系啊，不是因为心疼食物吗？ 怕他一个人把小菜全部吃光啊！」



工作人员再问如果是他妻子帮他朋友撕苏子叶呢？ 白种元仍然淡定：「无所谓。 因为是苏子叶大家才会这样想，你想想如果那是烤肉、火腿之类的呢？ 我认为这个争议本身就有问题。 」



工作人员还不甘心，说这不是爱情的问题吗？ 白种元：「这哪里是爱情的问题，是经济问题啊！人家是来好好吃饭的，有必要因为苏子叶吵起来吗？ 干嘛活得那么累啦。 」



这段影片也被白种元的妻子苏有珍PO上IG，留言说：「感觉自己都快变成苏子叶了，这是什么逻辑啦...... 哈哈哈。 一大早就想吃五花肉配泡菜炒饭了耶。 」演员洪智敏留言：「哈哈哈哈没错，去吃饭而已没必要因为苏子叶吵架，真的是非常明快呢！」



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