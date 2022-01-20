「韓國爆火的蘇子葉爭論」2PM李俊昊的回答是令人已經開始羨慕他未來的女友了，一定超有安全感♥

李俊昊的分寸感會讓未來的女友超有安全感吧。

姐妹們，你們有沒有遇到這樣的情況。打個比方，和閨蜜一起吃飯時，閨蜜夾起一塊排骨，非常不巧的是兩塊排骨粘在了一起，你正準備伸筷子幫忙取下另一塊時，卻發現你男友比你更快一步下手了，你會不會生氣？ （此處，排骨可以換成任何一道菜...）

在韓國最常在夫妻、情侶之間引發此類問題的一道菜就是「蘇子葉」，腌蘇子葉幾乎每一片都是黏在一起的，吃的時候就需要動手或者他人幫忙按住另一片。3年前播出的綜藝《同床異夢2》中，參演嘉賓盧士燕就爆料過老公在聚餐時居然用筷子幫後輩按住蘇子葉，另她十分惱火，俗稱「蘇子葉爭論」。



最近這個話題再次成為焦點，是因為有很多粉絲好奇自家本命的態度，於是很多人就在網路上提問。而人氣劇《衣袖紅鑲邊》男主角「祘王」李俊昊在接受電視劇採訪時，也被問到這個問題，記者為了讓他清晰了解內容，還以德仁和與之青梅竹馬的洪德老為例，聽完之後李俊昊很果斷地表示：「為什麼要幫忙，我完全不理解，蘇子葉黏得那麼緊，肯定不能幫忙啊，若是年糕或者泡菜的話也就算了，蘇子葉絕！對！不！行！」最後李俊昊又一次正色地回答道：「我又想了一下，蘇子葉絕對不行！」



在大部份韓國人的心裡，用筷子幫忙取下黏住的蘇子葉算親密的行為，默認是夫妻、情侶、家人之間才可以有的、與外人區分開來的行為。而李俊昊的回答也反映出了他在親密關係中很有分寸感。

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