《Crazy Love》「高冷CP」情侶畫報公開！鄭秀晶「霸氣勾肩」金材昱，這個數學老師太性感了吧！

新劇《Crazy Love》（瘋狂愛上你）將在7日首播，主演金材昱、鄭秀晶（Krystal）近日為雜誌《Cosmopolitan》拍攝一組情侶畫報。
公開的畫報中，兩人展現高冷美男、高冷美女的魅力，與電視劇甜蜜又殺氣騰騰的氛圍超不同。
採訪中，金材昱表示：「讀劇本時，首先感覺非常重要，不僅要符合作品本身的質量，還要符合個人情況。因為疫情的長期化，所以我有點經歷了『Corona Blue』，在想拍一部什麼都不用想、可以笑的作品的瞬間，我收到《Crazy Love》的劇本。」鄭秀晶在《警察課程》之後，對於下一部作品的决定表示：「本來不是這樣連續進行的類型，但不想錯過機會。浪漫喜劇還是第一次，我認為是時候做這種事情了。」
對於電視劇的看點，金材昱表示：「可以說是接近於鬧劇，想起電影《新婚告急》，這是新婚旅行時瘋狂爭吵的情侶故事。」鄭秀晶也說：「電視劇題材『是不是喜劇』的提問真的很多。」
對彼此印象最深的形象是什麼？金材昱：「雖然不能劇透，但最近在拍攝『李信雅』對『盧高鎮』說對不起的場面，鄭秀貞不翼而飛，就像『李信雅』一樣可愛。」鄭秀晶則說：「
『盧高鎮』是一個有強迫症的天才，經常讓當秘書的『李信雅』以5.5cm的間隔打洞，有一次間隔弄錯了被罵的場面，他一邊說、一邊用手指標示出來。」
而《Crazy Love》講述接到殺人預告的高傲補教老師「盧高鎮」和被宣判絕症的女秘書「李信雅」之間甜蜜又殺氣騰騰的浪漫愛情劇。將在3月7日晚上首播，可以於 Disney+ 收看！
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