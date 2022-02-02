电影《魔女2》确定今年中上映！女主角为新人演员，金多美、李钟硕、朴恩斌也加入，崔宇植有望复活 【K社韩文小百科】《衣袖红镶边》余韵未了！「德任」真正的离世原因可能是这个！当王的女人太难了～ 「苏子叶争议」的另类爆笑回答！NO:ZE、Leejung、Monika对「男友帮其他人按住菜叶」反应截然不同，最后一个完全体现出本尊真性情XD

最近「苏子叶争论」在韩网很有讨论度，曾出演《Street Woman Fighter》的3位舞者也被问到这个问题，其中Monika的思维角度真的完全超越想像，又酷又有趣XD

所谓「苏子叶争论」是指：如果你的恋人或另一半在吃饭时用筷子帮你的朋友按住苏子叶，你是否会生气？韩国人认为这是搞暧昧的擦边球，关於为何会出现这个争论、以及俊昊的回答可以参考这篇文章：

「韩国爆火的苏子叶争论」2PM李俊昊的回答是令人已经开始羡慕他未来的女友了，一定超有安全感♥

NO:ZE在直播中被粉丝问到这个问题时，委婉地说：「要看是什么样的状况...如果是我真的很信任的两个人也许没关系，但我还是会有点嫉妒。我会直接告诉他这样做会让我感到受伤，然后他应该就会明白，说'好的我不会再这样做了'，然后这个问题就结束。」

结论：尽量表现得不难过，但不管谁都能看出来有难过XD



Leejung的回答：「我不在乎，就算男朋友撕下苏子叶拿给别人我都觉得没什么。It's no big deal，就只是苏子叶啊。」

结论：完全无所谓。



最后，Monika的独特视角来了：「我对这件事一点感觉都没有。当然要帮她分开啊，吃两片叶子的人更讨厌啊！有的人吃生鱼片一次夹起来5片，这种时候我一定会用筷子去阻止，一次只能吃一片！各位，这不是搞暧昧，是在保卫自己的食物啊，不需要太担心。 如果按一按苏子叶就会产生感情，那我要跟多少人交往啊？太搞笑啦。」

结论：按住苏子叶只是捍卫自己的食物，跟搞暧昧毫无关联。 真的让人完全想不到，姐姐太潇洒啦XD



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