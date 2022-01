張東健愛妻曬BTS防彈少年團V設計的包：完全是我的風格！惹得ARMY們狂羨慕：歐尼怎麼買到的

防彈少年團成員V竟然還有一個隱藏的技能,那就是設計。

V腿長人帥,能歌善舞,還會畫畫,充滿藝術氣息,千萬不要以為他只有這些才華,實際上作為全能愛豆他還很會設計包包。 這不,由他設計的波士頓包據說已經賣脫銷了。俗話說「包治百病」,沒有哪個女生能夠逃脫得了包包的魅力,如果包包還出自本命愛豆之手,那上一秒我們還是一起追星的好姐妹,下一秒立馬變搶包的惡敵,相信不少粉絲在前幾日包包開售當天體會到了這份心情。 這款被V定名為MUTE的波士頓包,無論是顏色、尺寸、材質,通通都由V全程參與設計、選定。 V自己評價包包的設計亮點是經典萬年青款,甚至可以拿來裝狗狗,一包多用值得擁有,再加上價格適中,幾乎在開放銷售的同時就售罄了。



Some lucky K-Army are already following Taehyung's cute advice to use the Mute Boston Bag as a dog purse.



cr. @/KKoma123 pic.twitter.com/MC4wBhFWzo — BTS V Canada (@TaehyungCanada) January 19, 2022

不過一位女明星日前曬出了V設計的包包,她就是張東健的老婆高素榮。 拍了認證照上傳的高素榮大讚包包設計完美,完全是她的風格。 看到女神曬出的照片,廣大ARMY粉們也紛紛留言,直呼羡慕她能拿到V設計的包包,稱:「如果是自己買的,搶貨的手速太狠了,如果是禮物,只能說明星的人脈普通人比不了」、「能力者」等。

這款波士頓包在ARMY們之間被看作是「愛馬仕鉑金包Birkin Bag」一樣的存在,還給它起了個俏皮的名字叫「Virkin Bag」。 有人買到手之後即刻就放在ebay上拍賣,價格已經被叫到超過了10000美金。



