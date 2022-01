张东健爱妻晒BTS防弹少年团V设计的包：完全是我的风格！惹得ARMY们狂羡慕：欧尼怎么买到的

防弹少年团成员V竟然还有一个隐藏的技能,那就是设计。

V腿长人帅,能歌善舞,还会画画,充满艺术气息,千万不要以为他只有这些才华,实际上作为全能爱豆他还很会设计包包。 这不,由他设计的波士顿包据说已经卖脱销了。俗话说「包治百病」,没有哪个女生能够逃脱得了包包的魅力,如果包包还出自本命爱豆之手,那上一秒我们还是一起追星的好姐妹,下一秒立马变抢包的恶敌,相信不少粉丝在前几日包包开售当天体会到了这份心情。 这款被V定名为MUTE的波士顿包,无论是颜色、尺寸、材质,通通都由V全程参与设计、选定。 V自己评价包包的设计亮点是经典万年青款,甚至可以拿来装狗狗,一包多用值得拥有,再加上价格适中,几乎在开放销售的同时就售罄了。



Artist-made Collection by V

Mute Boston Bag

Some lucky K-Army are already following Taehyung's cute advice to use the Mute Boston Bag as a dog purse.



cr. @/KKoma123 pic.twitter.com/MC4wBhFWzo — BTS V Canada (@TaehyungCanada) January 19, 2022

不过一位女明星日前晒出了V设计的包包,她就是张东健的老婆高素荣。 拍了认证照上传的高素荣大赞包包设计完美,完全是她的风格。 看到女神晒出的照片,广大ARMY粉们也纷纷留言,直呼羡慕她能拿到V设计的包包,称:「如果是自己买的,抢货的手速太狠了,如果是礼物,只能说明星的人脉普通人比不了」、「能力者」等。

这款波士顿包在ARMY们之间被看作是「爱马仕铂金包Birkin Bag」一样的存在,还给它起了个俏皮的名字叫「Virkin Bag」。 有人买到手之后即刻就放在ebay上拍卖,价格已经被叫到超过了10000美金。



