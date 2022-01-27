朴敘俊&韓韶禧奇幻年代劇《京城生物Creature》近日開拍，《浪漫醫生金師傅》編劇與《Stove League》導演合作、劇情和人物設定超吸引人！

《京城生物Creature》今日宣佈已經確定由朴敘俊和韓韶禧擔任主演並開始拍攝，目標2023年播出。

《京城生物Creature》是一部怪物驚悚片，背景設定在時代最為黑暗的1945年春，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，在生與死的邊界展開激戰，給觀眾帶來激烈的宣洩感以及對人類尊嚴和本質的思考。 《浪漫醫生金師傅》系列編劇姜銀慶與《Stove League》導演鄭東允合作打造。



朴敘俊飾演的「鄭太尚」（音）是北村最出名的資產家、京城第一情報通，天生通曉處世之道，死命硬撐只為繼續生存。 運用與生俱來的反應速度和觀察能力、獨特的親和力，成為控制整個北村的名人。 比起正義更相信和重視眼前的現實，然而在遇到過著完全不同生活的女主之後，開始正視一直努力迴避的、深埋內心的東西，思考改變自己、「像個真正的人一樣生活」。



韓韶禧飾演很有名的找人專家「尹彩玉」（音），就連已經過世的人都能找到。 從小和父親一起往返於滿洲和上海，深諳生存之道。 即使在淒慘如噩夢一般的現實裡也拼盡全力生存，聰慧過人，擅長使用刀槍和各種機械。 為了尋找10年前消失的母親來到京城並遇到男主，調查連環失蹤事件時發現了恐怖的現實。



朴敘俊表示自己對京城這一時代背景很感興趣、很高興遇到這部作品，韓韶禧則透露說彩玉只是表面強悍、實際上內心十分溫暖，在劇中有相當豐富的故事，讓人對這部預計2023年播出的作品十分期待！

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