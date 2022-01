三大明星為2022銀色夫妻唱祝歌！朴信惠&崔泰俊婚禮上，李洪基、Crush、EXO D.O.都敬秀大咖們獻聲

【影片】天啊~!有回憶滿滿《繼承者們》的OST,還有《鬼怪》經典的〈Beautiful〉,真的是太浪漫啦~~~。

人氣演員朴信惠與崔泰俊兩人在今日舉行婚禮,稍早公開的婚紗照也引發了熱烈討論,女神絕美的面貌和帥氣新郎,兩人站在一起真的是非常登對。

女神朴信惠&崔泰俊今日大婚,經紀公司釋出絕美婚紗照♥



兩位新人接受大家的祝福畫面

此外,也有親友分享了為兩人唱祝歌的明星側拍,首先是好友李洪基,為新人獻唱了《繼承者們》的 OST〈話說.말이야〉,兩人合作出演過《原來是美男》的友情依舊深厚,他的登場也是意義非凡。

而另一組,則是 Crush 和 EXO D.O.(都敬秀)獻聲,韓劇《鬼怪》中最為經典的 OST〈Beautiful〉,這首歌放在婚禮上,真的是最美好的祝福了。

補充,歌手李笛獻唱!

補充,D.O.(都敬秀)獻聲片段~

