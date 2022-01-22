三大明星為2022銀色夫妻唱祝歌！朴信惠&崔泰俊婚禮上，李洪基、Crush、EXO D.O.都敬秀大咖們獻聲

三大明星為2022銀色夫妻唱祝歌！朴信惠&崔泰俊婚禮上，李洪基、Crush、EXO D.O.都敬秀大咖們獻聲

明星   2022年1月22日   星期六12:47   MiJimin  

（封面圖源：IG@pictureofactorctj）

【影片】天啊～！有回憶滿滿《繼承者們》的OST，還有《鬼怪》經典的〈Beautiful〉，真的是太浪漫啦～～～。

人氣演員朴信惠與崔泰俊兩人在今日舉行婚禮，稍早公開的婚紗照也引發了熱烈討論，女神絕美的面貌和帥氣新郎，兩人站在一起真的是非常登對。

女神朴信惠&崔泰俊今日大婚，經紀公司釋出絕美婚紗照♥
（圖源：IG@salt_ent）

兩位新人接受大家的祝福畫面

此外，也有親友分享了為兩人唱祝歌的明星側拍，首先是好友李洪基，為新人獻唱了《繼承者們》的 OST〈話說．말이야〉，兩人合作出演過《原來是美男》的友情依舊深厚，他的登場也是意義非凡。

而另一組，則是 Crush 和 EXO D.O.（都敬秀）獻聲，韓劇《鬼怪》中最為經典的 OST〈Beautiful〉，這首歌放在婚禮上，真的是最美好的祝福了。

補充，歌手李笛獻唱！

補充，D.O.（都敬秀）獻聲片段～

再次恭喜兩位新人，要幸福美滿喔！！！

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