《文明特急》節目組找到2012年劉在錫&李光洙《Running Man》裡秘密戀愛摸手的證據！光洙回應超無奈

劉李兄弟真的太讓人想念了～！小編很常看《Running Man》都沒發現兩人的這個小動作耶。XDDD

全新電影《海賊：鬼怪的旗幟》的三位主演姜河那、韓孝周與李光洙，攜手出演《文明特急》宣傳，節目上也聊了不少有趣的故事。



開場沒多久，主持人 Jaejae 就公開了李光洙和劉在錫在《Running Man》秘密戀愛的照片，節目上劉在錫偷偷搓李光洙的手，當下光洙也默默回應，影片的標題就寫著地下戀情(!?)。



光洙看完片段立刻附和說：「在錫哥特別喜歡這樣，是我們之間經常開的小玩笑。」主持人恍然大悟表示明白，所以光洙才會如此坦然接受：「就像兩人真的在談戀愛似的。」



光洙傻眼表示：「我怎麼可能跟在錫哥談地下戀情呢？！」誇張的反應讓現場的眾人忍不住大笑。



主持人再接著問：「想聽你的解釋。」

李光洙回應：「有解釋的必要嗎？？？」

主持人：「怎麼了？大家也有可能會誤會啊！」

李光洙：「不是，誰看了都知道不可能啊！」

主持人：「不是喔，那畫面是任誰看了都會誤會的情況喔，我們當然要聽解釋啊。」



最後，光洙終於鄭重地對鏡頭表示：「絕對沒有！」

主持人：「好的～，就這樣爽快地解釋清楚了！」



主持人的逼問環節，真的太好笑了啦～～～！XDDDD

節目期間，三位主演還分享了許多有趣的小故事，有興趣的人可以回看這一期節目喔！



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