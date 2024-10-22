最新演員話題榜「前六」都是女演員當道！金泰梨熱門韓劇《正年》高收視、高話題成雙冠王～

最近話題度很高的韓劇《正年》、《來自地獄的法官》、《貞淑的推銷》、《致我的解離》等作品，你猜猜看TOP.6的女演員會有誰呢？你正在追得劇有上榜嗎？

韓國 GOODDATA 調查公司最新綜合成績 TV-OTT 電視劇話題度排行中，tvN 韓劇《正年》（Disney+平台同步）成功奪下排名第一，劇中的三位主演更是成功排進TOP.10的前六（辛叡恩第三、鄭恩彩第六），特別是主角金泰梨奪下了冠軍，成為了最新雙冠王！！



接著緊追在後的第二名的是 SBS 韓劇《來自地獄的法官》（Disney+平台同步），上週演員榜的冠軍女主朴信惠，目前則是退居第二，播至EP.10依舊保持著非常高的話題度。



＊究竟「演員話題榜」的 TOP.10 有誰上榜呢？！

1．金泰梨（Disney+ X tvN《正年》）



2．朴信惠（Disney+ X SBS《來自地獄的法官》）



3．辛叡恩（Disney+ X tvN《正年》）



4．申惠善（黃Viu X ENA《致我的解離》）



5．金素妍（JTBC《貞淑的推銷》）



6．鄭恩彩（Disney+ X tvN《正年》）



7．金宰永（Disney+ X SBS《來自地獄的法官》）



8．黃寅燁（黃Viu X JTBC《重組家庭》）



9．鄭彩娟（黃Viu X JTBC《重組家庭》）



10．裴賢成（黃Viu X JTBC《重組家庭》）



（韓國 GOODDATA 調查公司的話題性排行，依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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