三大明星为2022银色夫妻唱祝歌！朴信惠&崔泰俊婚礼上，李洪基、Crush、EXO D.O.都敬秀大咖们献声

【影片】天啊～！有回忆满满《继承者们》的OST，还有《鬼怪》经典的〈Beautiful〉，真的是太浪漫啦～～～。

人气演员朴信惠与崔泰俊两人在今日举行婚礼，稍早公开的婚纱照也引发了热烈讨论，女神绝美的面貌和帅气新郎，两人站在一起真的是非常登对。

女神朴信惠&崔泰俊今日大婚，经纪公司释出绝美婚纱照♥



两位新人接受大家的祝福画面

此外，也有亲友分享了为两人唱祝歌的明星侧拍，首先是好友李洪基，为新人献唱了《继承者们》的 OST〈话说．말이야〉，两人合作出演过《原来是美男》的友情依旧深厚，他的登场也是意义非凡。

而另一组，则是 Crush 和 EXO D.O.（都敬秀）献声，韩剧《鬼怪》中最为经典的 OST〈Beautiful〉，这首歌放在婚礼上，真的是最美好的祝福了。

补充，歌手李笛献唱！

补充，D.O.（都敬秀）献声片段～

[VID] 220122 Another longer clip of Kyungsoo singing Beautiful with Crush at Park Shin-hye’s wedding SO GOOD TO HEAR HIS VOICE AGAIN!!!!



Vid ©cooing_51#엑소디오 #디오 #DO (D.O.) #KyungSoo @weareoneEXO



pic.twitter.com/aH4uqydvL1 — Kyungsoo Updates (@in_ksoomissedit) January 22, 2022

再次恭喜两位新人，要幸福美满喔！！！

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