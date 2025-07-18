路雲入伍延期！因體檢需複查，將重新確定入伍日期

前男團SF9成員兼人氣演員路雲（29歲）原定於7月21日入伍，但目前兵役行程已宣布延期。

據所屬公司 FNC娛樂透露：「路雲在7月接受兵務廳的入伍身體檢查時被判定為需再次檢查（7級）。 目前已提出異議申請，預計於8月初進行重新檢查。」

FNC補充說明：「路雲希望能以現役身份履行兵役義務，正在等候確認身體狀況無礙後重新入伍。」至於為何需要複查，FNC則以個人醫療資訊為由婉拒公開，只表示：「會針對兵務廳指出的部份進行確認，確保一切無虞後入伍。」



原本路雲將以現役身份入伍陸軍並於訓練所接受基礎軍事訓練，現在將等候新入伍日期另行通知。自今年7月起，韓國兵務廳全面實施「入伍判定檢查制度」，此制度取代過往入伍前的軍部隊內部身體檢查，改為入伍前兩週統一進行，以提升兵役判定準確性。

此外，路雲下半年將主演 Disney+ 歷史劇《濁流之爭》（《탁류》），該劇以朝鮮時代為背景，描繪京江由清澈變濁、社會陷入混亂的故事。 他在劇中飾演隱藏過去、在麻浦碼頭以「混混」身分生存的角色「張時律」，將與辛叡恩（飾 崔恩）、朴栖含（飾 鄭天）等人合作演出。

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