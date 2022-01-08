《衣袖紅鑲邊》祘王、李俊昊爆紅人生三階段！從導播不願意多給鏡頭，到如今人人搶拍的歌手&演員♥

出道快15年的李俊昊，是金子終究會發光！大家是從哪個作品開始注意到他，又是從哪個作品迷上他的呢～？

相信最近有很多人因為李俊昊在《衣袖紅鑲邊》裡飾演的「王世孫」李祘而迷上了他的魅力，但這並不是他第一次爆紅，2008年剛從野獸男團 2PM 出道時的俊昊，每次鏡頭一帶到他就被攝影大哥拉遠景，出境率跟存在感都不高。

▼在《文明特急》專訪時，提過 2PM 在舞台上輪到自己 part 唱歌時，總是被攝影導演拉遠景或全景，但依舊努力表現：



現實遺憾的事情很多，但他一直默默耕耘，也擁有一副好歌喉，鍛鍊身體並參加體育節目，並從偶像歌手變成了實力派的演員，一路走來並不容易，首次受到廣大觀眾注意的作品，是2017年主演《金科長》的徐律一角，反派氣質讓人又愛又恨～，還和南宮珉前輩一舉拿下了當年度的最佳CP，話題度不斷。



順帶一提，2021年末頒獎裡，兩人再度同框，被稱作龍律CP的他們也一直保持著好情誼！南宮珉私下更讚賞李俊昊：「你這小子怎麼這麼會演～。」



第二次大爆紅則是在他2020年當兵期間，俊昊穿著紅襯衫跳《我們家》的2015年直拍影片在 YouTube 上迅速竄紅，也讓他獲得了「我們家俊昊」和「李FOX」(李狐狸) 的稱號，擁有更高的人氣，這首《我們家》也成功逆襲音源榜。



▼順便給大家另一個血脈噴張的影片，可快轉至 02:52！在台上能自然帥氣寬衣解帶且保有性感魅力的偶像並不多啊～。



除了歌唱舞蹈的實力特別好之外，他同時也是個運動健將，出演各大綜藝節目，演技更是受到大眾肯定，還輕鬆駕馭了2021年末的《MBC歌謠大祭典》主持，可以說是真正的全方位藝人。

另外，還有很多讀者好奇有沒有推薦李俊昊過往的戲劇作品，除了《金科長》之外，小編想特別推薦《只是相愛的關係》跟《自白》，但還是提醒大家這兩部有各自不同的虐點，但絕對是重新認識俊昊不同演技的兩部好作品。



＊想看他過往有哪幾部戲劇作品跟人生角色，可參考這篇文章：野獸偶像變成實力派演員的「李俊昊」，《衣袖紅鑲邊》前個作品都能成為經典！８部戲劇角色一次回顧❤



＊若想看他以歌手 2PM 俊昊站在舞台上施展魅力的面貌，可參考這篇文章：在當王之前是充滿魅力的歌手！2PM李俊昊必看十部影片，還上過《蒙面歌王》歌聲超溫柔



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