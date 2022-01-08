《雪降花》EP.8預告Jisoo求放過！丁海寅二話不說擁入懷中，劇迷：希望人質戲碼能趕快結束啊～

追這部劇精神很緊張、代入感也很強～，但希望場景差不多該離開宿舍了。XD

JTBC 復古風韓劇《雪降花》即將在今晚播出 EP.8，目前收視率回溫至3.3%，能否維持住成績或是再往上提升，就單看劇情的走向能否更加吸引觀眾了。



▼EP.8 預告，守護（丁海寅 飾）為英路（Jisoo 飾）包紮，英路說著希望他放她走，守護一把抱住英路，繼續待在宿舍裡確實只有危險可言；一方面守護也得知了宿舍的人可能會被兩邊人馬默默犧牲掉，一心希望大家都不會受傷的他，又會如何抉擇呢？



多重事件加起來，讓英路面對守護也陷入了極為複雜的情緒之中。



接下來將談及EP.6-7關鍵劇情，小心雷！



EP.6尾聲英路情緒大爆發，怒嗆守護沒有權力決定大家的生死，英路對守護說自己是國家安全企劃部部長殷昌洙的女兒，要他放走其他人，留下她就足夠了！



EP.7原來姜清雅醫生（劉寅娜 飾）也是來自北韓的同志，要將守護和夥伴安全撤離回去。



英路發現了守護還隨身攜帶著她送的紙飛機，確認他是否為了救自己而返回宿舍，未等到回應，下一秒卻發現電視機上報導著英路哥哥的死訊，媒體更表明兇手就是守護。



近期也發生了令人遺憾的消息，劇中演員金美秀離世，官方則懇請大眾不要留言造謠或出現不是事實的報導，R.I.P. 願逝者安息。



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞