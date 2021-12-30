D社竟然預告2022年開年CP是誰？！倒計時開始了～

還有兩年就迎來2022年了，按照D社往年的慣例，娛樂圈新CP的曝光即將到來。

12月29日晚些時候，「#D社開年1號情侶要來了#」的詞條突然登上中國的新浪微博，一下子衝上文娛榜熱搜的TOP3，原文裡放了一張D社於12月26號PO出的SNS截圖，上面英文寫著：「這對CP從2019年開始談戀愛，已經談了2~3年了，會是誰呢？」 韓飯圈的人一看就知道這是在預告2022年開年1號CP吧！



There is a couple who have been there for 2-3 years since 2019. Who will it be? — Dispatch Korea (@dispatch_kst) December 26, 2021

於是中國網友們開啟了腦補模式，紛紛踴躍留言猜測新CP們，「鬼怪CP」、「南柱赫和李聖經」、「我有點期待是李棟旭和劉寅娜」、「朴敘俊和金智媛」、「朴炯植和朴寶英」、「提名崔宇植和金多美」、「李鍾碩和韓孝珠」、「網友們的心聲就是我的心聲，以上這幾對D社你隨便看看爆哪對都行」、「 想看TOP愛豆情侶，最好是交往很久的那種」、「朴敘俊和朴敏英」、「趙寅成和孔曉振」...

從留言盛況就能看出，網友們真的非常期待D社的爆料啊。 從2013年開始，D社幾乎每年都會在1月1日公開一對頂流明星CP，放出跟拍了許久的照片，讓明星們根本無法反駁。

2013年—Rain&金泰希



2014年—李昇基&少女時代潤娥



2015年—李政宰&林世玲



2016年—金俊秀&Hani



2018年—BIGBANG G-Dragon &李珠妍



2019年—EXO KAI & BLACKPINK Jennie



2021年—炫彬&孫藝珍



不過微博上公開的所謂D社內容其實是假賬號所PO，D社官網上公開的fb、twitter和IG、YouTube官方賬號中並沒有「Dispatch Korea」 ，看來是哪位網友深知八卦民眾的心理而開了個玩笑。

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