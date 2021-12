D社竟然預告2022年開年CP是誰？！倒計時開始了～

還有兩年就迎來2022年了,按照D社往年的慣例,娛樂圈新CP的曝光即將到來。

12月29日晚些時候,「#D社開年1號情侶要來了#」的詞條突然登上中國的新浪微博,一下子衝上文娛榜熱搜的TOP3,原文裡放了一張D社於12月26號PO出的SNS截圖,上面英文寫著:「這對CP從2019年開始談戀愛,已經談了2~3年了,會是誰呢?」 韓飯圈的人一看就知道這是在預告2022年開年1號CP吧!



There is a couple who have been there for 2-3 years since 2019. Who will it be?