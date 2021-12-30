D社竟然预告2022年开年CP是谁？！倒计时开始了～

D社竟然预告2022年开年CP是谁？！倒计时开始了～

明星   2021年12月30日   星期四13:44   Tracy  

（封面图源：JTBC《大力女子都奉顺》、SBS《那年，我们的夏天》、tvN《金秘书为何那样》、tvN《触及真心》官方剧照）

还有两年就迎来2022年了，按照D社往年的惯例，娱乐圈新CP的曝光即将到来。

12月29日晚些时候，「#D社开年1号情侣要来了#」的词条突然登上中国的新浪微博，一下子冲上文娱榜热搜的TOP3，原文里放了一张D社於12月26号PO出的SNS截图，上面英文写著：「这对CP从2019年开始谈恋爱，已经谈了2~3年了，会是谁呢？」 韩饭圈的人一看就知道这是在预告2022年开年1号CP吧！

於是中国网友们开启了脑补模式，纷纷踊跃留言猜测新CP们，「鬼怪CP」、「南柱赫和李圣经」、「我有点期待是李栋旭和刘寅娜」、「朴叙俊和金智媛」、「朴炯植和朴宝英」、「提名崔宇植和金多美」、「李钟硕和韩孝珠」、「网友们的心声就是我的心声，以上这几对D社你随便看看爆哪对都行」、「 想看TOP爱豆情侣，最好是交往很久的那种」、「朴叙俊和朴敏英」、「赵寅成和孔晓振」...

从留言盛况就能看出，网友们真的非常期待D社的爆料啊。 从2013年开始，D社几乎每年都会在1月1日公开一对顶流明星CP，放出跟拍了许久的照片，让明星们根本无法反驳。

2013年—Rain&金泰希

2014年—李升基&少女时代润娥

2015年—李政宰&林世玲

2016年—金俊秀&Hani

2018年—BIGBANG G-Dragon &李珠妍

2019年—EXO KAI & BLACKPINK Jennie

2021年—炫彬&孙艺珍
（图源：tvN《爱的迫降》官方剧照）

不过微博上公开的所谓D社内容其实是假账号所PO，D社官网上公开的fb、twitter和IG、YouTube官方账号中并没有「Dispatch Korea」，看来是哪位网友深知八卦民众的心理而开了个玩笑。

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