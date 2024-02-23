《黑暗榮耀》CP誕生一年依舊甜！D社公開李到晛&林智妍約會照「不在意旁人視線」

韓國D社今日公開一組來自讀者的投稿照片，主角是去年認愛後十分低調的情侶李到晛和林智妍。

照片中李到晛穿著黑白配色休閒裝、林智妍著紅色上衣，一同享用早午餐、瀏覽餐廳內販售的周邊商品，據悉並不十分在意周圍視線。



昨日下午林智妍在IG限動PO出兩張沒美食照片，原來是因為和男友約會呀~



李到晛去年8月開始服兵役，入伍前拍攝的電影出道作《破墓》昨日（22日）在韓上映，此番約會應是趁電影首映休假外出之機。



李到晛和林智妍是因戲結緣，2022年夏季通過《黑暗榮耀》團建互生情愫，拍攝接近尾聲時迅速發展為戀人。 兩人在戲中一個是女主文同珢（宋慧喬 飾）的復仇對象、一個是復仇幫手，站在正反兩個陣營且幾乎沒有互動，熟料戲外竟發展為姐弟戀，令很多人大感意外。



2022年12月兩人首次被D社拍到約會，2023年3月共度白色情人節，劇組聚餐續攤後李到晛用公司的車送林智妍回家，拍戲期間還使用情侶單品，兩人關係在劇組早已不是秘密。

D社爆料後兩人火速承認戀情，在各自采訪中也大方提到彼此，只是平時行為十分低調，鮮少被目擊共同外出。 李到晛服兵役以來兩人已分開半年，看來感情依舊甜蜜，令人看好和祝福。

一起回顧去年愚人節的爆炸新聞：

愚人節也出情侶！D社爆《黑暗榮耀》李到晛&林智妍戀愛中

不是愚人節玩笑！李到晛&林智妍說法一致雙雙認愛♥



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