又一組高顏值組合！朴炯植、韓韶禧主演音樂網路劇《Sound Track#1》劇照曝光，兩人好有CP感！

音樂網路劇《Sound Track#1》由朴炯植、韓韶禧主演，講述相識20年的老朋友在2周時間裡住在同一間房子，慢慢了解彼此、在愛情與友情之間遊走，讓人心動的浪漫故事。

朴炯植飾演男主角「韓善宇」，是一個新人攝影作家，講話不多但心地十分溫暖；韓韶禧飾演女主角「李恩秀」，是一名生計型作詞家，性格開朗又直接。



通過《花郎》、《大力女子都奉順》等劇讓人印象深刻的朴炯植，退伍後與韓孝周搭擋《Happiness》，劇中飾演刑警「鄭伊賢」一角，他也展現更佳成長的樣貌。



韓韶禧自從在《夫妻的世界》亮相之後片約不斷，今年在漫改劇《無法抗拒的他》詮釋女大學生「劉娜比」，在網路上有著超高討論度。還有在《以吾之名》中飾演「尹智友」展現高水平動作演技，獲得好評。



男神女神的合作也令人期待！近日《Sound Track#1》劇照也在網路上公開，首先由圭賢演唱的 OST《愛情不是用語言來表達的》封面，韓韶禧認真地在寫著東西，朴炯植則是戴著耳機看著她；一張是朴炯植注視著韓韶禧，這好有電影的氛圍；一張是兩人的自拍照，，讓人期待這一組CP呢！



除了圭賢外，朴寶藍、Davichi、金鍾國等人也會參與OST演唱。而《Sound Track#1》是由 tvN《黑道律師文森佐》、《成為王的男人》金熙元導演執導，《前輩，那支口紅不要塗》蔡允編劇執筆，共有4集（每集20～30分），預計在2022年上半年公開。



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