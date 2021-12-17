金南佶《讀懂惡之心的人們》劇照一頭蓬亂捲毛引人囑目，網友：「只看到臉，超帥」

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SBS新金土劇《讀懂惡之心的人們》（讀取惡心的人們）將在下月登場，官方目前已陸陸續續公開三位主演劇照，最受討論的莫過於金南佶。

《讀懂惡之心的人們》改編自被視為韓國史上第一代犯罪側寫師權日龍之同名書籍，描述在隨機殺人事件集劇增加的時期，犯罪側寫師必須更銳利觀察站在邪惡頂端的連續殺人犯內心，由金南佶，陳善圭與金素真主演，編劇為薛伊娜、導演為《熱血司祭》助理導演朴寶藍



金南佶化身以權日龍作為原型的角色「宋夏英」，是隸屬首爾地方警察廳犯罪行動分析組的韓國首位犯罪側寫師，看似冷漠無情，能以細心的觀察洞悉任何人的內心。



劇照中，宋夏英站在巷弄裡蹙著眉像在追蹤什麼，一頭膨亂鬈髮很是引人矚目，不過網友看見卻紛紛稱讚金南佶「很帥」、「臉是怎麼回事？只看到臉，超帥」、「手臂也好帥」、「長髮好像更帥」。



陳善圭一直以來都是電影界裡的搶眼配角，《讀懂惡之心的人們》是他生涯第一次主演電視劇，扮演首爾地方警察廳犯罪行動分析組組長「國英秀」，是因為裡因體認到分析犯罪心理的重要性而成立了犯罪行動分析組。



做人處事很灑脫的國英秀，在查案時可是很敏銳，劇照呈現了他在餐桌上的兩種模樣，一張像是在溫柔閒聊，一張則迅速轉換成嚴肅的談案模式。



過往都在劇場與大銀幕現身的金素真也是第一次擔任電視劇主演，飾演首爾地方警察廳機動調查組組長「尹泰久」，具有動物性的直覺能快速釐清案件，是重案界的傳說人物。



劇照可見尹泰久不畏辦案的辛勤，無論如何都想抓到犯人，摔倒在地仍能迅速站起，Girl Crush魅力十足。



《讀懂惡之心的人們》將接檔《現在，正在分手》於下月14日起，每週五六10時首播。身為原著作家兼故事原型的權日龍教授日前大力推薦：「能了解到為何整個社會都需要動員起來打擊犯罪。」



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