金南佶《读懂恶之心的人们》剧照一头蓬乱卷毛引人嘱目，网友：「只看到脸，超帅」

大叔任何发型都驾驭的了啦～

SBS新金土剧《读懂恶之心的人们》（读取恶心的人们）将在下月登场，官方目前已陆陆续续公开三位主演剧照，最受讨论的莫过於金南佶。

《读懂恶之心的人们》改编自被视为韩国史上第一代犯罪侧写师权日龙之同名书籍，描述在随机杀人事件集剧增加的时期，犯罪侧写师必须更锐利观察站在邪恶顶端的连续杀人犯内心，由金南佶，陈善圭与金素真主演，编剧为薛伊娜、导演为《热血司祭》助理导演朴宝蓝



金南佶化身以权日龙作为原型的角色「宋夏英」，是隶属首尔地方警察厅犯罪行动分析组的韩国首位犯罪侧写师，看似冷漠无情，能以细心的观察洞悉任何人的内心。



剧照中，宋夏英站在巷弄里蹙著眉像在追踪什么，一头膨乱鬈发很是引人瞩目，不过网友看见却纷纷称赞金南佶「很帅」、「脸是怎么回事？只看到脸，超帅」、「手臂也好帅」、「长发好像更帅」。



陈善圭一直以来都是电影界里的抢眼配角，《读懂恶之心的人们》是他生涯第一次主演电视剧，扮演首尔地方警察厅犯罪行动分析组组长「国英秀」，是因为里因体认到分析犯罪心理的重要性而成立了犯罪行动分析组。



做人处事很洒脱的国英秀，在查案时可是很敏锐，剧照呈现了他在餐桌上的两种模样，一张像是在温柔闲聊，一张则迅速转换成严肃的谈案模式。



过往都在剧场与大银幕现身的金素真也是第一次担任电视剧主演，饰演首尔地方警察厅机动调查组组长「尹泰久」，具有动物性的直觉能快速厘清案件，是重案界的传说人物。



剧照可见尹泰久不畏办案的辛勤，无论如何都想抓到犯人，摔倒在地仍能迅速站起，Girl Crush魅力十足。



《读懂恶之心的人们》将接档《现在，正在分手》於下月14日起，每周五六10时首播。身为原著作家兼故事原型的权日龙教授日前大力推荐：「能了解到为何整个社会都需要动员起来打击犯罪。」



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