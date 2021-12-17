2PM黃燦盛宣佈婚訊，玉澤演第一時間送祝福：不管你選擇哪條路，都為你加油！

男團2PM成員玉澤演為忙內黃燦盛送上了祝福。

12月15日，黃燦盛突然官宣即將升級當爸，同時明年就要結婚的消息。黃燦盛很有誠意，專門寫了手寫信，他說有一個交往了很久的人。退伍後在準備和計畫與女友結婚的過程中，比預想更快接到了新生命的祝福，最早將於明年初結婚。

突如其來的消息雖然讓廣大粉絲們有些措手不及，甚至有些傷心，但大多數粉絲還是選擇了祝福，畢竟歐巴已經過了而立之年，是適婚的年紀了。眾人紛紛湧入黃燦盛的IG留下祝福話語，其中隊友玉澤演的留言立刻吸引了所有人的目光。 玉澤演寫道：「不管你選擇哪條路我都會一直為你加油，真心祝福你，一定要幸福哦，愛你！」他還特意稱呼黃燦盛是「我們的忙內」並加上了愛心符號，完全是哥哥聽到弟弟要結婚，替他感到開心的樣子。



此外，黃燦盛宣佈婚訊的同時也表示與經紀公司JYP合約即將到期，他決定另尋道路，不再續約，JYP也大方地送上祝福，雙方累積了15年的情分也就此畫上句號。 不少粉絲開始擔心2PM其他成員的動向，早前JYP曾透露過：「成員續約的期間都不太一樣，JUN. K、Nichkhun、佑榮、俊昊的狀況離合約到期還有很多時間。」



其實即使黃燦盛離開JYP，也仍舊是2PM成員之一。玉澤演於2018年就離開JYP了，但2PM的團隊活動他依舊積極參與，6月底2PM還合體發行了最新專輯《MUST》，獲得不錯的成績與反響，因此哪怕有成員不再和JYP預約，也是離公司不離團，永遠是2PM的成員。



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