《熱血祭司2》確認2024下半年回歸～金南佶、李荷妮、金成均原班人馬確定演出

由演員金南佶、李荷妮、金成均與歌手BIBI將演出眾所期待的續集電視劇《熱血祭司2》！並預計在2024年下半年於SBS播出。

《熱血祭司2》將延續第一集的概念，以正義感爆棚的熱血祭司金海日，在追查九潭區所發生的毒品事件後，轉至釜山所展開的故事，是一部極限合作又充滿喜劇元素的作品。續集中背景轉換至釜山，金南佶、李荷妮、金成均三人加上新女警BIBI，與試圖利用毒品實現自我願望的大魔王，即將展開精采對決，更升級的辦案規模與搞笑內容，希望帶給觀眾們加倍的痛快。



《熱血祭司》第一集播出當時，曾創下最高收視率24％的紀錄，也被稱為2019年的代表作品，引發多方面的效應，一播畢也讓觀眾們不停期待並要求第二季的製作。終於在相隔五年之後，《熱血祭司2》即將在2024下半年回歸小螢幕，許多觀眾們終於實現願望。除了第一季主要演員金南佶、李荷妮、金成均外，也加入一位新女警BIBI。



《熱血祭司2》中演員金南佶將使出一如既往的搞笑功力，李荷妮也不惶多讓，擁有舌燦蓮花的功力，加上戰鬥力十足，同樣是令觀眾們喜愛的美女檢察官。金成均則是飾演九潭區重案組刑警具大英，喜歡虛張聲勢，與金海日之間的兄弟之情也將是本劇看點之一。



最後則是新加入團隊的人氣歌手，演唱流行歌曲「夜晚羊羹」的BIBI金亨瑞，她飾演《熱血祭司2》中的新角色加入了釜山熱血毒品組的刑警具子英，將帶來清新演技。而《熱血祭司2》也由第一季編劇作家與《解讀惡之心的人們》導演合作，希望以更升級的搞笑與劇情內容，再度獲得觀眾們的喜愛。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞