姜惠元和李大輝同用一張床引討論！《我們成為家人了》設定假想夫妻，網友：「只有姐弟感，沒有CP感」

很多網友表示大輝和惠元在一起就是真實朋友的感覺、毫無CP之間那種化學反應，大家怎麼想呢？

韓國Mnet的真人實境秀《我們成為家人了》本月6日開播，邀請到12位偶像藝人以開盲盒的方式隨機決定自己的假想家庭角色，並以此進入三種不同的假想家人關係，包括叔侄、姐弟、夫妻，其中AB6IX李大輝和姜惠元抽中的就是夫妻。



大輝和惠元分別參加過Mnet的《Produce 101》第二季和《PRODUCE 48》，是早就彼此熟識的姐弟，節目裡剛見面就嚇了一跳。李大輝：「努那！你為什麼在這裡？」姜惠元：「覺得既堂皇又好笑。」發現節目組是安排假想結婚後，兩人不約而同說出：「真是瘋了啊。」



第一期節目播出後很多網友表示兩人之間沒有化學反應、完全不搭，到了第二期，節目組直接把二人拉到了床上！

這一段是入住新家後一起寫家人守則時，大輝說自己會早起、惠元叫他不要叫醒她，大輝於是貼心地幫惠元拉好窗簾再躺到床上，兩人坐在被子裡有說有笑。



但網友仍然沒有感覺到這對cp的心動點，並且覺得節目組很過分：「為什麼要拍這種東西？」、「如果是我喜歡的藝人真的會生氣」、「姐弟才不會在同一張床上躺著，看了之後心情好糟糕」、「不要對孩子們這樣」、「連《我們結婚了》都是各自分房睡，節目組在幹什麼啊？」、「完全沒有你儂我儂的感覺，只像是朋友，我應該感覺心動嗎？」



大輝和惠元在節目中初遇，一起拍情侶照：



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