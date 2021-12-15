「龍律CP」感情穩定！南宮珉為俊昊《衣袖紅鑲邊》送上應援咖啡車，不停稱讚：「這小子真帥啊！」

上次南宮珉拍《黑色太陽》時俊昊給他送咖啡車，這次換成反向發糖啦~

昨天有韓國網友分享了《衣袖紅鑲邊》片場的咖啡車認證照片，車上橫幅寫著：「我們俊昊真帥啊！」旁邊的易拉寶上寫著：「演員南宮珉為俊昊的《衣袖紅鑲邊》劇組應援。 」貼紙上是俊昊的劇中造型，寫著：「啊，這小子真帥。 」



俊昊和南宮珉是2017年合作電視劇《金科長》結緣，被觀眾愛稱為「龍律CP」，還拿下當年「KBS演技大賞」的「最佳情侶獎」！





今年9月南宮珉拍攝《黑色太陽》時俊昊也有送咖啡應援車給他，橫幅寫著「我愛你，南宮珉」，南宮珉也有拍影片PO到IG Story，還配上《My House》的音樂及愛心，不停發糖。



[IG STORY]



Junho from 2pm sent Min a coffee truck



And then Min using the 2pm song as the music for his igstory #NamGoongMin #남궁민 pic.twitter.com/dnTcrv3MI0 — 남궁민데디케션 (@ngm_dedicated) September 2, 2021

《衣袖紅鑲邊》是接檔《黑色太陽》播出的劇，講述一心想當好君王的世孫和一心想守護世孫的宮女的故事，從第7集開始收視率突破了MBC兩年來沒有出現過的10%，近日剛剛宣佈延長一集好讓劇情更加豐滿完整。



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