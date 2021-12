「龍律CP」感情穩定！南宮珉為俊昊《衣袖紅鑲邊》送上應援咖啡車，不停稱讚：「這小子真帥啊！」

上次南宮珉拍《黑色太陽》時俊昊給他送咖啡車,這次換成反向發糖啦~

昨天有韓國網友分享了《衣袖紅鑲邊》片場的咖啡車認證照片,車上橫幅寫著:「我們俊昊真帥啊!」旁邊的易拉寶上寫著:「演員南宮珉為俊昊的《衣袖紅鑲邊》劇組應援。 」貼紙上是俊昊的劇中造型,寫著:「啊,這小子真帥。 」



俊昊和南宮珉是2017年合作電視劇《金科長》結緣,被觀眾愛稱為「龍律CP」,還拿下當年「KBS演技大賞」的「最佳情侶獎」!





今年9月南宮珉拍攝《黑色太陽》時俊昊也有送咖啡應援車給他,橫幅寫著「我愛你,南宮珉」,南宮珉也有拍影片PO到IG Story,還配上《My House》的音樂及愛心,不停發糖。



