2PM燦盛宣佈即將當爸，明年辦婚禮！與JYP合約期滿不續約

2PM成員燦盛今天下午在個人IG上PO出長文手寫信，宣佈女友已經懷孕，最早會在明年初結婚。

燦盛在信中感謝HOTTEST們（2PM粉絲名）長久以來的支持，接著宣佈喜訊：「我有一個交往很久的人。這個人是我長時間不安的心靈的安身之所，什麼都可以說的朋友和戀人。兵役退伍後準備和計畫與這個人結婚的期間，比預想更早收到了新生命的祝福，打算最早在明年初結婚。因爲還是懷孕初期，所以非常小心，但是想到應該最先告訴大家這個事實。」燦盛表示對方是圈外人，所以不會公開身份。



對於和JYP的合約，燦盛表示合約本身會在明年1月到期：「現在有了將共同生活的新家人，而且我想開拓自己的路，所以和公司充分討論後決定不續約。」



燦盛最後表示：「今天突然說了太多消息，很擔心HOTTEST們會是什麼心情。作為2PM的忙內燦盛和演員黃燦盛，我會努力在不遠的未來讓大家看到好的面貌。」目前燦盛正在拍攝Channel A電視劇《櫥窗：女王的家》。



以下為全文翻譯：

「給HOTTEST們

大家好 我是2PM的燦盛

已經到寒冷的冬天了。我從17歲開始活動，不知不覺已經過去了15年。

到現在爲止發生了很多事情和回憶。 對於給我留下珍貴回憶的HOTTEST們表示無限的感謝。我今天想跟大家說我的變化和喜悅。

我有一個交往了很久的人。 這個人是我長時間不安的心靈的安身之所，什麼都可以說的朋友和戀人。

役退伍後準備和計畫與這個人結婚的期間，比預想更早收到了新生命的祝福，打算最早在明年初結婚。

因爲還是懷孕初期，所以非常小心，但是想到應該最先告訴大家這個事實，所以傳達了消息。

現在，在組建一個家庭的道路上，成爲配偶的人不是公眾人物，所以請大家多多諒解。

此外，我和一起合作15年的JYP娛樂公司將於明年1月合約到期。

現在有了將共同生活的新家人，而且我想開拓自己的路，所以和公司充分討論後決定不續約。

最重要的是，將我的未來放在首位，一起溝通並做出了決定，公司也爽快地祝願我的未來充滿光明。

我會一直支持我的根基和像老朋友一樣的公司發展。雖然還沒有確定的方向，但是也會傳達不會讓粉絲們擔心的計劃。

今天講了很多事情，突然聽到這些消息，很擔心HOTTEST們會是什麼心情。

作爲組合2PM的忙内燦盛和演員黃燦盛，在不久的將來也會努力給大家展現好的面貌。謝謝。」

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