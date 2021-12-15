「龙律CP」感情稳定！南宫珉为俊昊《衣袖红镶边》送上应援咖啡车，不停称赞：「这小子真帅啊！」

上次南宫珉拍《黑色太阳》时俊昊给他送咖啡车，这次换成反向发糖啦~

昨天有韩国网友分享了《衣袖红镶边》片场的咖啡车认证照片，车上横幅写著：「我们俊昊真帅啊！」旁边的易拉宝上写著：「演员南宫珉为俊昊的《衣袖红镶边》剧组应援。 」贴纸上是俊昊的剧中造型，写著：「啊，这小子真帅。 」



俊昊和南宫珉是2017年合作电视剧《金科长》结缘，被观众爱称为「龙律CP」，还拿下当年「KBS演技大赏」的「最佳情侣奖」！





今年9月南宫珉拍摄《黑色太阳》时俊昊也有送咖啡应援车给他，横幅写著「我爱你，南宫珉」，南宫珉也有拍影片PO到IG Story，还配上《My House》的音乐及爱心，不停发糖。



[IG STORY]



Junho from 2pm sent Min a coffee truck



And then Min using the 2pm song as the music for his igstory #NamGoongMin #남궁민 pic.twitter.com/dnTcrv3MI0 — 남궁민데디케션 (@ngm_dedicated) September 2, 2021

《衣袖红镶边》是接档《黑色太阳》播出的剧，讲述一心想当好君王的世孙和一心想守护世孙的宫女的故事，从第7集开始收视率突破了MBC两年来没有出现过的10%，近日刚刚宣布延长一集好让剧情更加丰满完整。



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