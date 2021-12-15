孔劉&裴斗娜《寧靜海》下週開播！官方公開全新團體海報，未加CG場景：這是史上最逼真的月球表面

光看還沒加上CG特效的場景，就不得不佩服製作團隊的用心了！真的是各種逼真，讓現場的演員代入感極強。

預計在聖誕節前夕正式上線的韓國Netflix科幻影集《寧靜海》進入開播倒數中，官方公開了全新團體海報，以及未加CG特效的精緻場景，讓網友感受一下拍攝現場中，更加真實的臨場感。



《寧靜海》以2075年全球沙漠化導致缺糧缺水的地球為背景，為了尋找人類生存的答案，韓國宇航局派隊員前往被遺棄的月球基地，卻意外發現大量屍體。



▼全新的團體海報中，更加重了故事的懸疑感，在這片離死亡最接近的區域中，隊員們又將面臨什麼樣的考驗，令人非常期待！



（主演由左至右：李準、李茂生、裴斗娜、金善映、孔劉）

▼《寧靜海》正式預告，12月24日全球上線：



崔恆墉導演表示：「月球明明離地球很近，但人類知道的訊息卻很少，所以對我來說很有吸引力。更重要的是，影集中會探討地球與人類存亡價值的意義。」



另外，也公開了未加上CG特效時的幾個主要場景，這次前置作業就花費了兩年的時間，再加上一年多的後期製作堪稱歷代級，其中的月球表面、飛船以及龐大的基地規模，運用各種類型的燈光來強調真實感，呈現出史上最逼真的月球表面。



真實性極強的場景，也讓演員們能夠一踏進拍攝地點就投入其中，雖然現在很多場景和背景都可以用特效來製作，但團隊還是製作出了一系列逼真的場景，為觀眾呈現出最棒的畫面。



看完這些場景圖片後，大家是不是又更加期待了呢？



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