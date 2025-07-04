2PM主唱 JUN. K 《2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY》台北站！8月24日 晚間6點，台北 LEGACY TERA 炎炎夏日為粉絲送上沁涼音樂之夜

K-POP傳奇男團 2PM 靈魂主唱 JUN. K 宣布今夏將展開全新個人巡演《2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY》，並將於8月24日晚間6點，在台北 LEGACY TERA舉辦台北場演出。這是 JUN. K 首度以個人SOLO身份登上台北舞台，巡演消息一出隨即引發粉絲熱烈關注，許多歌迷激動表示「終於等到了！」官方也公開票務資訊，門票將於7月13日中午11點於遠大售票系統正式開賣。

作為 2PM 的主唱，JUN. K 以渾厚嗓音與獨特音色廣受肯定，是一位集創作實力與舞台魅力於一身的全方位音樂人。不僅參與團體多首代表作如〈My House〉、〈Go Crazy〉等詞曲創作，個人作品如〈Alive〉、〈No Love〉、〈Think About You〉更展現其深沉細膩的音樂語言與個人風格。除了在韓國活躍，JUN. K 亦在日本擁有穩定的音樂市場，發行多張個人專輯並多次登上 Oricon 榜單，累積深厚的舞台演出經驗。挑戰多元曲風、展現多元面貌的創作型主唱，無論是感性抒情、電氣舞曲，或是不插電編制演出，他都展現出極具深度的音樂表現與強烈現場感染力，是二代團中深具魅力的創作型主唱之一。



本次《2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY》，將於8月起分別在大阪、橫濱與台北三地舉行共5場演出。巡演主題「SUMMER ROOM」以呈現創作者的個人空間為概念，副標題「SP-ICY」則為 “Summer Paradise – I Chill You” 的縮寫，寓意「在炎熱的季節中為粉絲帶來清涼的夏日派對」，JUN. K 將以比夏天更熱烈的熱情與情感，與歌迷一起創造難以忘懷的盛夏回憶，預告現場將是一場既溫柔療癒、又充滿節奏能量的精彩演出。



主辦單位SHOWOFFICE表示，不管粉絲是從〈Again & Again〉而認識 2PM 的經典年代，還是透過 JUN. K 的SOLO曲喜歡上他獨特的聲線，這場《2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY》無疑是歌迷不可錯過的精彩演出，這個夏天，請準備好一起走進 JUN. K 的音樂房間，一同感受他的音樂與宗旨，要在一年中最熱的時節，帶來火熱與清涼兼具的音樂盛宴。演唱會門票將於7月13日中午11點於遠大售票系統正式開賣，敬請密切關注主辦單位SHOWOFFICE社群。



2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY IN Taipei

演出時間｜2025年08月24日（日）18:00

演出地點｜LEGACY TERA（台北市南港區市民大道八段99號）

活動票價｜A區NT$5,600 / B區NT$4,600 / C區NT$3,600 / 愛心席NT$2,300

起售時間｜2025/07/13 11:00

購票方式｜Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

身障購買｜Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址｜https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中

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