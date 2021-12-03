真姐妹才能做出這種事！《我獨自生活》CL到Sandara家好像逛商場，超霸氣看中什麼就拿走：「明年再還你！」

這期《我獨》真的又爆笑又溫暖，CL一來到Sandara家就開始各種嘮叨和關心，全炫茂感歎：「我第一次看到CL居然在洗碗耶！」XD

上周的《我獨自生活》加入新嘉賓2NE1成員Sandara，這是她37年來第一次嘗試獨居，因為聽了太久媽媽的嘮叨，所以獨居的主題就是「叛逆」：什麼熬夜看電視、早餐吃泡麵之類媽媽不讓做的事，統統都要做個遍！讓人忍不住感歎真的是非常朴素的叛逆願望XD



喬遷宴請來的是2NE1隊長CL，Sandara作為姐姐想給CL做一頓熱乎乎的飯，但完全不會做飯的她連通風機都不會開。 CL一進門就嘮叨不斷，看到Sandara居然把一大坨冷凍肉直接丟進鍋里煎，乾脆代替她下廚：「你是什麼樣就是什麼樣！不要做沒做過的事啦！」讓朴娜萊感歎：「完全是住在美國的姑媽回來了啊！」XD



吃飽後Sandara帶CL參觀衣帽間，CL非常自然地拿起眼鏡和外套就穿在身上，Sandara則不知不覺開始介紹款式，瞬間好像來到服裝店一樣XD



接著看中另一副眼鏡也直接拿走：「謝謝喽！明年再還給你。 」最後拎走據說已經絕版的綠色包包，照照鏡子很滿意：「OK，next！」真的很有夫人氣場XD



原來Sandara經常和朋友們以物易物，這天CL就把自己的包包留給Sandara，此外還曾經送飛美國的機票給Sandara、讓她去美國玩，相當帥氣！



網友看到這一段全都爆笑：「CL好像在拿自己的東西一樣超自然，絕了哈哈哈哈」、「Sandara一邊說不行不行卻也只是看著她拿走，真的太可愛」、「Sandara像小兔一樣蹦來蹦去，實際上都是CL在幹活XD」。節目中Sandara還透露有solo計畫，這個二代女團真的又溫暖又常青啊：



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