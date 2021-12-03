李善彬：《酒鬼都市女人們》李光洙一集不落而且是「死守本播」

李善彬提到男友李光洙愛意滿滿。

最近李善彬主演的電視劇《酒鬼都市女人們》憑藉著觀眾們的口口相傳收視率火爆，直接續訂第二季，李善彬在劇中喝酒、借酒瘋爆粗口怒懟人的場景看得觀眾們直呼「太爽了」。 最近電視劇正式播畢，作為主演之一的李善彬也接受了劇終採訪，期間提到了男友李光洙。

李善彬透露李光洙是《酒鬼都市女人們》的忠實觀眾，每集播出時一定會「死守本播」，絕對不會錯過女友的每一個鏡頭，並且看得津津有味。他們甚至還會討論劇情，李光洙會告訴李善彬「這場戲很不錯」，既是戀人又是事業上的夥伴，相處氛圍十分融洽。



不過李善彬也表示自己不是那種會主動給對方看劇本，或者喜歡吐露工作煩惱的性格，所以都是自己解決工作上的問題，並不會刻意詢問李光洙的意見或建議。「和他在一起的時候，我的表情之類的幾乎就是綜藝節目上大家看到的我，我要是喜歡的話根本控制不住表情」。



在劇中李善彬和崔始源有羅曼史甚至床戲，不知道李光洙看了會不會吃醋。然而李善彬卻說拍攝相關戲份時，她和崔始源商量要案如何拍出搞笑的效果，比起床戲更像是一出武打戲。





Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞