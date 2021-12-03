真姐妹才能做出这种事！《我独自生活》CL到Sandara家好像逛商场，超霸气看中什么就拿走：「明年再还你！」

这期《我独》真的又爆笑又温暖，CL一来到Sandara家就开始各种唠叨和关心，全炫茂感叹：「我第一次看到CL居然在洗碗耶！」XD

上周的《我独自生活》加入新嘉宾2NE1成员Sandara，这是她37年来第一次尝试独居，因为听了太久妈妈的唠叨，所以独居的主题就是「叛逆」：什么熬夜看电视、早餐吃泡面之类妈妈不让做的事，统统都要做个遍！让人忍不住感叹真的是非常朴素的叛逆愿望XD



乔迁宴请来的是2NE1队长CL，Sandara作为姐姐想给CL做一顿热乎乎的饭，但完全不会做饭的她连通风机都不会开。 CL一进门就唠叨不断，看到Sandara居然把一大坨冷冻肉直接丢进锅里煎，干脆代替她下厨：「你是什么样就是什么样！不要做没做过的事啦！」让朴娜莱感叹：「完全是住在美国的姑妈回来了啊！」XD



吃饱后Sandara带CL参观衣帽间，CL非常自然地拿起眼镜和外套就穿在身上，Sandara则不知不觉开始介绍款式，瞬间好像来到服装店一样XD



接著看中另一副眼镜也直接拿走：「谢谢喽！明年再还给你。 」最后拎走据说已经绝版的绿色包包，照照镜子很满意：「OK，next！」真的很有夫人气场XD



原来Sandara经常和朋友们以物易物，这天CL就把自己的包包留给Sandara，此外还曾经送飞美国的机票给Sandara、让她去美国玩，相当帅气！



网友看到这一段全都爆笑：「CL好像在拿自己的东西一样超自然，绝了哈哈哈哈」、「Sandara一边说不行不行却也只是看著她拿走，真的太可爱」、「Sandara像小兔一样蹦来蹦去，实际上都是CL在干活XD」。节目中Sandara还透露有solo计画，这个二代女团真的又温暖又常青啊：



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