等不及觀看了！《讀懂惡之心的人們》讀劇現場公開，金南佶將扮演韓國首代犯罪側寫師

等這部戲等好久了～看來很快就能和大家見面了！

SBS明年將帶來新電視劇《讀懂惡之心的人們》（讀取惡心的人們），昨（24）已公開劇本閱讀現場。

《讀懂惡之心的人們》改編自被視為韓國史上第一代犯罪側寫師權日龍之同名書籍，描述在隨機殺人事件集劇增加的時期，犯罪側寫師必須更銳利觀察站在邪惡頂端的連續殺人犯內心，由金南佶，陳善圭與金素真主演。



金南佶將在劇中飾演警察出身的首代犯罪側寫師「宋夏英」，是以權日龍作為原型的角色。宋夏英看似冷漠無情，實際上卻能洞悉任何人的內心，金南佶表示「宋夏英」一角比起自己過去所演的角色都還要冷靜，還要詮釋得更有深度。



陳善圭繼《雞不可失》再次重拾警察一職，在劇中扮演了奠定韓國犯罪側寫師職位的重要人物「國英秀」，因體認到分析犯罪心理的重要性，以遠見成立了犯罪行動分析小組，也精準預測了社會犯罪的進化。



金素真飾演首爾定方警察廳機動調查隊隊長「尹泰久」，起初和宋夏英與國英秀的犯罪分析理念意見相左，認為比起預防，迅速處理事件才是要緊之事。



除了三位主演，讀劇現場可見編劇薛娜、導演朴寶藍、原著作家權日龍與高納木，還有演員群李對淵、金元海、鄭順元、厲雲（Ryeo Un）等人皆出席。

▼讀劇影片



「不是講述連續殺人犯的故事，而是描述『追蹤連續殺人犯』的人們的故事。」《讀懂惡之心的人們》將在明年上半年登場，網友都表示等不及收看了呀！其中一些網友久違的聽見金南佶的聲音很是興奮且期待他的表現呢！

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