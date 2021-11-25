等不及观看了！《读懂恶之心的人们》读剧现场公开，金南佶将扮演韩国首代犯罪侧写师

等这部戏等好久了～看来很快就能和大家见面了！

SBS明年将带来新电视剧《读懂恶之心的人们》（读取恶心的人们），昨（24）已公开剧本阅读现场。

《读懂恶之心的人们》改编自被视为韩国史上第一代犯罪侧写师权日龙之同名书籍，描述在随机杀人事件集剧增加的时期，犯罪侧写师必须更锐利观察站在邪恶顶端的连续杀人犯内心，由金南佶，陈善圭与金素真主演。



金南佶将在剧中饰演警察出身的首代犯罪侧写师「宋夏英」，是以权日龙作为原型的角色。宋夏英看似冷漠无情，实际上却能洞悉任何人的内心，金南佶表示「宋夏英」一角比起自己过去所演的角色都还要冷静，还要诠释得更有深度。



陈善圭继《鸡不可失》再次重拾警察一职，在剧中扮演了奠定韩国犯罪侧写师职位的重要人物「国英秀」，因体认到分析犯罪心理的重要性，以远见成立了犯罪行动分析小组，也精准预测了社会犯罪的进化。



金素真饰演首尔定方警察厅机动调查队队长「尹泰久」，起初和宋夏英与国英秀的犯罪分析理念意见相左，认为比起预防，迅速处理事件才是要紧之事。



除了三位主演，读剧现场可见编剧薛娜、导演朴宝蓝、原著作家权日龙与高纳木，还有演员群李对渊、金元海、郑顺元、厉云（Ryeo Un）等人皆出席。

▼读剧影片



「不是讲述连续杀人犯的故事，而是描述『追踪连续杀人犯』的人们的故事。」《读懂恶之心的人们》将在明年上半年登场，网友都表示等不及收看了呀！其中一些网友久违的听见金南佶的声音很是兴奋且期待他的表现呢！

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