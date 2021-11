BTS防彈少年團「2021全美音樂獎AMAs」連續四年獲獎，今年直接奪下最高榮譽的年度藝人！

恭喜 BTS 防彈少年團在AMAs上拿下最高榮譽的「年度藝人」,還和酷玩樂團(Coldplay)一同表演,再次創造了全新的歷史畫面。(大拇指)

最新消息,人氣男團 BTS 防彈少年團於「2021全美音樂獎(AMAs)」典禮上,在今年的三項提名都全部中獎,尤其是奪下了頒獎典禮上的最高榮譽【年度藝人】,意義非凡。



歷年在AMAs上的得獎紀錄(2017年有登台表演《DNA》,典禮上第一次出現非英文歌曲)

2018年:

Favorite Social Artist(最受歡迎社群藝人獎)

2019年:

Favorite Social Artist(最受歡迎社群藝人獎)

Tour of the Year(年度最佳巡演獎)

Favorite Duo or Group Pop/Rock(最受歡迎重唱組合或團體獎:流行/搖滾類)

2020年:

Favorite Social Artist(最受歡迎社群藝人獎)

Favorite Duo or Group Pop/Rock(最受歡迎重唱組合或團體獎:流行/搖滾類)

2021年:

Artist of the Year(年度藝人獎)

Favorite Pop Song《Butter》(最受歡迎流行歌曲獎)

Favorite Pop Duo/Group(最受歡迎流行團體)

▼此外,典禮上,防彈少年團更與酷玩樂團合唱最新曲《My Universe》(我的宇宙),歷代級的LIVE合作以讓現場氣氛相當火熱。

▼《Butter》



▼ BTS 走紅地毯和訪問影片:



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞