BTS防彈少年團「2021全美音樂獎AMAs」連續四年獲獎，今年直接奪下最高榮譽的年度藝人！

恭喜 BTS 防彈少年團在AMAs上拿下最高榮譽的「年度藝人」，還和酷玩樂團（Coldplay）一同表演，再次創造了全新的歷史畫面。（大拇指）

最新消息，人氣男團 BTS 防彈少年團於「2021全美音樂獎（AMAs）」典禮上，在今年的三項提名都全部中獎，尤其是奪下了頒獎典禮上的最高榮譽【年度藝人】，意義非凡。



歷年在AMAs上的得獎紀錄（2017年有登台表演《DNA》，典禮上第一次出現非英文歌曲）

2018年：

Favorite Social Artist（最受歡迎社群藝人獎）

2019年：

Favorite Social Artist（最受歡迎社群藝人獎）

Tour of the Year（年度最佳巡演獎）

Favorite Duo or Group Pop/Rock（最受歡迎重唱組合或團體獎：流行／搖滾類）

2020年：

Favorite Social Artist（最受歡迎社群藝人獎）

Favorite Duo or Group Pop/Rock（最受歡迎重唱組合或團體獎：流行／搖滾類）

2021年：

Artist of the Year（年度藝人獎）

Favorite Pop Song《Butter》（最受歡迎流行歌曲獎）

Favorite Pop Duo/Group（最受歡迎流行團體）

▼此外，典禮上，防彈少年團更與酷玩樂團合唱最新曲《My Universe》（我的宇宙），歷代級的LIVE合作以讓現場氣氛相當火熱。

▼《Butter》



▼ BTS 走紅地毯和訪問影片：



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