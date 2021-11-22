BTS防弹少年团「2021全美音乐奖AMAs」连续四年获奖，今年直接夺下最高荣誉的年度艺人！

恭喜 BTS 防弹少年团在AMAs上拿下最高荣誉的「年度艺人」，还和酷玩乐团（Coldplay）一同表演，再次创造了全新的历史画面。（大拇指）

最新消息，人气男团 BTS 防弹少年团於「2021全美音乐奖（AMAs）」典礼上，在今年的三项提名都全部中奖，尤其是夺下了颁奖典礼上的最高荣誉【年度艺人】，意义非凡。



历年在AMAs上的得奖纪录（2017年有登台表演《DNA》，典礼上第一次出现非英文歌曲）

2018年：

Favorite Social Artist（最受欢迎社群艺人奖）

2019年：

Favorite Social Artist（最受欢迎社群艺人奖）

Tour of the Year（年度最佳巡演奖）

Favorite Duo or Group Pop/Rock（最受欢迎重唱组合或团体奖：流行／摇滚类）

2020年：

Favorite Social Artist（最受欢迎社群艺人奖）

Favorite Duo or Group Pop/Rock（最受欢迎重唱组合或团体奖：流行／摇滚类）

2021年：

Artist of the Year（年度艺人奖）

Favorite Pop Song《Butter》（最受欢迎流行歌曲奖）

Favorite Pop Duo/Group（最受欢迎流行团体）

▼此外，典礼上，防弹少年团更与酷玩乐团合唱最新曲《My Universe》（我的宇宙），历代级的LIVE合作以让现场气氛相当火热。

▼《Butter》



▼ BTS 走红地毯和访问影片：



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