BTS防弹少年团「2021全美音乐奖AMAs」连续四年获奖，今年直接夺下最高荣誉的年度艺人！

恭喜 BTS 防弹少年团在AMAs上拿下最高荣誉的「年度艺人」,还和酷玩乐团(Coldplay)一同表演,再次创造了全新的历史画面。(大拇指)

最新消息,人气男团 BTS 防弹少年团於「2021全美音乐奖(AMAs)」典礼上,在今年的三项提名都全部中奖,尤其是夺下了颁奖典礼上的最高荣誉【年度艺人】,意义非凡。



历年在AMAs上的得奖纪录(2017年有登台表演《DNA》,典礼上第一次出现非英文歌曲)

2018年:

Favorite Social Artist(最受欢迎社群艺人奖)

2019年:

Favorite Social Artist(最受欢迎社群艺人奖)

Tour of the Year(年度最佳巡演奖)

Favorite Duo or Group Pop/Rock(最受欢迎重唱组合或团体奖:流行/摇滚类)

2020年:

Favorite Social Artist(最受欢迎社群艺人奖)

Favorite Duo or Group Pop/Rock(最受欢迎重唱组合或团体奖:流行/摇滚类)

2021年:

Artist of the Year(年度艺人奖)

Favorite Pop Song《Butter》(最受欢迎流行歌曲奖)

Favorite Pop Duo/Group(最受欢迎流行团体)

▼此外,典礼上,防弹少年团更与酷玩乐团合唱最新曲《My Universe》(我的宇宙),历代级的LIVE合作以让现场气氛相当火热。

▼《Butter》



▼ BTS 走红地毯和访问影片:



