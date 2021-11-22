[提及劇情]《戀慕》今晚第13集預告將再掀高潮！父王駕崩朴恩斌將再度與路雲面臨分離

《戀慕》在上週第12集的結尾留下了甜甜的伏筆，受了傷的世子李輝（朴恩斌飾）終於讓老師鄭至韻（路雲飾）知道了自己是女兒身，只見鄭至韻瞪大了眼睛，令人期待今晚播出的新發展。

在官網播出的預告中，雖然有幾秒鐘的甜蜜光景，但隨之而來的卻是更大的危機。上週由殿下下令廢黜世子，而將李輝送出宮外，一路上雖有人護送但卻也有著埋伏殺機，好不容易在鄭至韻的保護下，李輝受了輕傷而逃離了政至韻父親的騎兵隊。而預告中看起來這對「輝韻CP」似乎就要成真，李輝終於成為女生躺在鄭至韻的懷中，送上了甜蜜的互相依偎畫面。



李輝說：「如果和我在一起，一輩子都得過著逃亡者的生活。」而鄭至韻回答：「只要陛下在，什麼都無所謂。」表達出對李輝的愛意。雖然有著短暫的幸福時光，但看起來不久後世子藏身的住處就被人入侵，而李輝與他的貼身尚宮內官等也都被綁架，而在此時似乎也傳來了父王駕崩的消息…



李輝又滿臉淚水告訴至韻：「此時絕對不要到我身邊」，但有什麼能阻擋至韻去見所愛的人？就算他被父親嚴厲斥責也一樣，但李輝接下來將會如何面對沒有父王的宮殿？會聽外公的話立刻上位嗎？久未出現的護衛金佳穩是否是殺害父王的元兇？原本恢復了女兒身，可望擁有屬於自己的人生，李輝與鄭至韻的未來又再度蒙上陰影，他們的戀情該如何發展呢？

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