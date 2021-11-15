《酒鬼都市女人們》三人離職原因藏淚點，「喜歡一個人又沒錯」女同志學生的故事引人心痛（EP.7-8）

這兩週下來，網友都漸漸覺得《酒鬼都市女人們》其實很有深度。

《酒鬼都市女人們》上週五播出了EP.7、EP.8，EP.8講完了三個酒鬼女人過去離職並轉換跑道過程，內容藏著笑話、感動卻也有心痛，EP.7則回顧了三人大學時期的初戀故事。

從EP.5、EP.6的故事直至EP.7、EP.8，網友們都紛紛認為《酒鬼都市女人們》並非純粹喜劇，還是部「有深度的劇」。劇中三位主角雖然看似荒唐，但從她們身上卻能挖掘一些處事智慧，講出來的句句台詞也不時出現「人生金句」，值得觀眾反覆思量。

（以下涉及劇透）



EP.7，韓智妍（韓善伙 飾）、安昭熙（李善彬 飾）與姜芝久（鄭恩地 飾）一起得罪了財閥朴會長，各個飯碗面臨危機。韓智妍從人類營養師變成狗狗營養師，但她樂在其中，安昭熙原先想低頭認錯，卻在酒後失言痛罵會長一頓。安昭熙事後什麼都沒有對好友說，只是不斷重複一句：「我只要智妍幸福就好。」



姜芝久離職扯上朴會長算是巧合，她的學生朴世珍正好是朴會長的女兒，且朴世珍正因父親處於低潮期。朴世珍向姜芝久告白，表明自己並不想違背自己的意願生活，包括喜歡女生這件事。



朴世珍後來就在學校樓頂想結束生命，姜芝久苦勸，另一邊韓智妍則聽見朴會長要吃狗進補，拿起鐵鎚要阻止。一個救人一個救狗，但最後只有韓智妍成功，姜芝久失敗了。



正是經歷過這些過去，三人現在才成為了現在的樣子，摺紙YouTuber姜芝久、瑜珈講師韓智妍，還有綜藝節目企劃安昭熙。EP.8則回顧起三人大學時期的初戀，並有望迎來新戀情。

這兩集劇情，女同志學生朴世珍的故事特別引網友矚目，因為涉及了同志與校園霸凌等議題。姜芝久的初戀是名男同志，他與另一半修成正果的情節，被視為是相對於朴世珍的安排。無論是朴世珍還是初戀，也許都能給予姜芝久追求真正嚮往的自由的動力。



Issues shown on "Work Later, Drink Now":

- LGBT

- Discrimination

- Abuse

- Isolation

- Suicide

- Dealing with suicide loss pic.twitter.com/XbHU446d75 — Carrot (@Carrotiess) November 14, 2021

除了同志情節，安昭熙痛罵朴會長的情節也被廣為討論，網友稱讚李善彬方言發音很好、記台詞功力一流，也佩服能寫出這樣一長串罵人詞彙的編劇。先前韓智妍與姜芝久在路上對罵的側拍影片也曝光，被說拍得和真實發生的沒兩樣。





草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞