《酒鬼都市女人們》三人離職原因藏淚點，「喜歡一個人又沒錯」女同志學生的故事引人心痛（EP.7-8）

這兩週下來,網友都漸漸覺得《酒鬼都市女人們》其實很有深度。

《酒鬼都市女人們》上週五播出了EP.7、EP.8,EP.8講完了三個酒鬼女人過去離職並轉換跑道過程,內容藏著笑話、感動卻也有心痛,EP.7則回顧了三人大學時期的初戀故事。

從EP.5、EP.6的故事直至EP.7、EP.8,網友們都紛紛認為《酒鬼都市女人們》並非純粹喜劇,還是部「有深度的劇」。劇中三位主角雖然看似荒唐,但從她們身上卻能挖掘一些處事智慧,講出來的句句台詞也不時出現「人生金句」,值得觀眾反覆思量。

(以下涉及劇透)



EP.7,韓智妍(韓善伙 飾)、安昭熙(李善彬 飾)與姜芝久(鄭恩地 飾)一起得罪了財閥朴會長,各個飯碗面臨危機。韓智妍從人類營養師變成狗狗營養師,但她樂在其中,安昭熙原先想低頭認錯,卻在酒後失言痛罵會長一頓。安昭熙事後什麼都沒有對好友說,只是不斷重複一句:「我只要智妍幸福就好。」



姜芝久離職扯上朴會長算是巧合,她的學生朴世珍正好是朴會長的女兒,且朴世珍正因父親處於低潮期。朴世珍向姜芝久告白,表明自己並不想違背自己的意願生活,包括喜歡女生這件事。



朴世珍後來就在學校樓頂想結束生命,姜芝久苦勸,另一邊韓智妍則聽見朴會長要吃狗進補,拿起鐵鎚要阻止。一個救人一個救狗,但最後只有韓智妍成功,姜芝久失敗了。



正是經歷過這些過去,三人現在才成為了現在的樣子,摺紙YouTuber姜芝久、瑜珈講師韓智妍,還有綜藝節目企劃安昭熙。EP.8則回顧起三人大學時期的初戀,並有望迎來新戀情。

這兩集劇情,女同志學生朴世珍的故事特別引網友矚目,因為涉及了同志與校園霸凌等議題。姜芝久的初戀是名男同志,他與另一半修成正果的情節,被視為是相對於朴世珍的安排。無論是朴世珍還是初戀,也許都能給予姜芝久追求真正嚮往的自由的動力。



Issues shown on "Work Later, Drink Now":

- LGBT

- Discrimination

- Abuse

- Isolation

- Suicide

- Dealing with suicide loss pic.twitter.com/XbHU446d75