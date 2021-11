《酒鬼都市女人们》三人离职原因藏泪点，「喜欢一个人又没错」女同志学生的故事引人心痛（EP.7-8）

这两周下来,网友都渐渐觉得《酒鬼都市女人们》其实很有深度。

《酒鬼都市女人们》上周五播出了EP.7、EP.8,EP.8讲完了三个酒鬼女人过去离职并转换跑道过程,内容藏著笑话、感动却也有心痛,EP.7则回顾了三人大学时期的初恋故事。

从EP.5、EP.6的故事直至EP.7、EP.8,网友们都纷纷认为《酒鬼都市女人们》并非纯粹喜剧,还是部「有深度的剧」。剧中三位主角虽然看似荒唐,但从她们身上却能挖掘一些处事智慧,讲出来的句句台词也不时出现「人生金句」,值得观众反覆思量。

(以下涉及剧透)



EP.7,韩智妍(韩善伙 饰)、安昭熙(李善彬 饰)与姜芝久(郑恩地 饰)一起得罪了财阀朴会长,各个饭碗面临危机。韩智妍从人类营养师变成狗狗营养师,但她乐在其中,安昭熙原先想低头认错,却在酒后失言痛骂会长一顿。安昭熙事后什么都没有对好友说,只是不断重复一句:「我只要智妍幸福就好。」



姜芝久离职扯上朴会长算是巧合,她的学生朴世珍正好是朴会长的女儿,且朴世珍正因父亲处於低潮期。朴世珍向姜芝久告白,表明自己并不想违背自己的意愿生活,包括喜欢女生这件事。



朴世珍后来就在学校楼顶想结束生命,姜芝久苦劝,另一边韩智妍则听见朴会长要吃狗进补,拿起铁锤要阻止。一个救人一个救狗,但最后只有韩智妍成功,姜芝久失败了。



正是经历过这些过去,三人现在才成为了现在的样子,摺纸YouTuber姜芝久、瑜珈讲师韩智妍,还有综艺节目企划安昭熙。EP.8则回顾起三人大学时期的初恋,并有望迎来新恋情。

这两集剧情,女同志学生朴世珍的故事特别引网友瞩目,因为涉及了同志与校园霸凌等议题。姜芝久的初恋是名男同志,他与另一半修成正果的情节,被视为是相对於朴世珍的安排。无论是朴世珍还是初恋,也许都能给予姜芝久追求真正向往的自由的动力。



Issues shown on "Work Later, Drink Now":

- LGBT

- Discrimination

- Abuse

- Isolation

- Suicide

- Dealing with suicide loss pic.twitter.com/XbHU446d75