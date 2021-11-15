《酒鬼都市女人们》三人离职原因藏泪点，「喜欢一个人又没错」女同志学生的故事引人心痛（EP.7-8）

这两周下来，网友都渐渐觉得《酒鬼都市女人们》其实很有深度。

《酒鬼都市女人们》上周五播出了EP.7、EP.8，EP.8讲完了三个酒鬼女人过去离职并转换跑道过程，内容藏著笑话、感动却也有心痛，EP.7则回顾了三人大学时期的初恋故事。

从EP.5、EP.6的故事直至EP.7、EP.8，网友们都纷纷认为《酒鬼都市女人们》并非纯粹喜剧，还是部「有深度的剧」。剧中三位主角虽然看似荒唐，但从她们身上却能挖掘一些处事智慧，讲出来的句句台词也不时出现「人生金句」，值得观众反覆思量。

（以下涉及剧透）



EP.7，韩智妍（韩善伙 饰）、安昭熙（李善彬 饰）与姜芝久（郑恩地 饰）一起得罪了财阀朴会长，各个饭碗面临危机。韩智妍从人类营养师变成狗狗营养师，但她乐在其中，安昭熙原先想低头认错，却在酒后失言痛骂会长一顿。安昭熙事后什么都没有对好友说，只是不断重复一句：「我只要智妍幸福就好。」



姜芝久离职扯上朴会长算是巧合，她的学生朴世珍正好是朴会长的女儿，且朴世珍正因父亲处於低潮期。朴世珍向姜芝久告白，表明自己并不想违背自己的意愿生活，包括喜欢女生这件事。



朴世珍后来就在学校楼顶想结束生命，姜芝久苦劝，另一边韩智妍则听见朴会长要吃狗进补，拿起铁锤要阻止。一个救人一个救狗，但最后只有韩智妍成功，姜芝久失败了。



正是经历过这些过去，三人现在才成为了现在的样子，摺纸YouTuber姜芝久、瑜珈讲师韩智妍，还有综艺节目企划安昭熙。EP.8则回顾起三人大学时期的初恋，并有望迎来新恋情。

这两集剧情，女同志学生朴世珍的故事特别引网友瞩目，因为涉及了同志与校园霸凌等议题。姜芝久的初恋是名男同志，他与另一半修成正果的情节，被视为是相对於朴世珍的安排。无论是朴世珍还是初恋，也许都能给予姜芝久追求真正向往的自由的动力。



Issues shown on "Work Later, Drink Now":

- LGBT

- Discrimination

- Abuse

- Isolation

- Suicide

- Dealing with suicide loss pic.twitter.com/XbHU446d75 — Carrot (@Carrotiess) November 14, 2021

除了同志情节，安昭熙痛骂朴会长的情节也被广为讨论，网友称赞李善彬方言发音很好、记台词功力一流，也佩服能写出这样一长串骂人词汇的编剧。先前韩智妍与姜芝久在路上对骂的侧拍影片也曝光，被说拍得和真实发生的没两样。





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