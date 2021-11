【有片】李政宰好尷尬！赴美宣傳被問「爆紅感受」，紳士微笑回應！網批：記者沒在做功課耶

很多粉絲認為記者的提問非常缺乏尊重和專業素質,因為早在《#魷魚遊戲》之前很多年,#李政宰 就已經紅遍整個韓國甚至亞洲了啊!

李政宰近日在美國參加《魷魚遊戲》的宣傳活動時,一名美國記者的提問在網上引起熱議。 該記者說:「我敢肯定,你不能再在沒人認識你的情況下離開家了。 自該系列播出以來,對你來說最大的生活變化是什麼? 」



記者言下之意是李政宰僅靠《魷魚遊戲》一部戲爆紅,但實際上李政宰早在1993年出道,1999年就已經拿下青龍獎影帝,在韓國一直是top級別,只要稍作功課便可以了解。

李政宰立即聽懂了提問,一時只好用禮貌的笑容掩飾尷尬,等到翻譯結束之後回答說:「是的,沒錯。 最大的變化當然是很多人認出了我。」並且特別睜大眼強調:「 我是指在美國這邊。 」



他繼續解釋說:「在餐館和街頭也經常有人認出我。 我也很驚訝,心想:『那個人為什麼看著我? 』對上眼睛之後對方提到《魷魚遊戲》,讓我感覺到這部劇確實非常成功,很感謝大家喜歡。 」

除了提問的記者,也有人指出翻譯存在問題,因為李政宰的意思是「只有」在美國這邊是「突然」被很多人認出,而翻譯則是順著記者的提問思路講成「甚至在美國也是」,讓人誤以為他只憑這一部劇而在韓國和美國爆紅。



不僅海外粉絲表示尷尬,韓國網友也批評記者採訪之前沒有好好做功課,導致鬧出笑話:「李政宰在韓國已經紅了幾十年,一直是top耶」、「30年裡每次出門都會被認出來」、「從青春明星時期開始就是top呢」、「記者好像在問『中樂透感覺如何』一樣,而翻譯居然也附和她」、「 這問題好令人尷尬」、「他有強調只有在美國才這樣哦」。



"For you, I'm sure you can't leave the house anymore without people recognizing you. What has been the biggest life change for you since the series came out?"

OH THE CRINGE pic.twitter.com/Z9h35yDWxG