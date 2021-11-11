【有片】李政宰好尷尬！赴美宣傳被問「爆紅感受」，紳士微笑回應！網批：記者沒在做功課耶

很多粉絲認為記者的提問非常缺乏尊重和專業素質，因為早在《#魷魚遊戲》之前很多年，#李政宰 就已經紅遍整個韓國甚至亞洲了啊！
李政宰近日在美國參加《魷魚遊戲》的宣傳活動時，一名美國記者的提問在網上引起熱議。 該記者說：「我敢肯定，你不能再在沒人認識你的情況下離開家了。 自該系列播出以來，對你來說最大的生活變化是什麼？ 」
記者言下之意是李政宰僅靠《魷魚遊戲》一部戲爆紅，但實際上李政宰早在1993年出道，1999年就已經拿下青龍獎影帝，在韓國一直是top級別，只要稍作功課便可以了解。
李政宰立即聽懂了提問，一時只好用禮貌的笑容掩飾尷尬，等到翻譯結束之後回答說：「是的，沒錯。 最大的變化當然是很多人認出了我。」並且特別睜大眼強調：「 我是指在美國這邊。 」
他繼續解釋說：「在餐館和街頭也經常有人認出我。 我也很驚訝，心想：『那個人為什麼看著我？ 』對上眼睛之後對方提到《魷魚遊戲》，讓我感覺到這部劇確實非常成功，很感謝大家喜歡。 」
除了提問的記者，也有人指出翻譯存在問題，因為李政宰的意思是「只有」在美國這邊是「突然」被很多人認出，而翻譯則是順著記者的提問思路講成「甚至在美國也是」，讓人誤以為他只憑這一部劇而在韓國和美國爆紅。
不僅海外粉絲表示尷尬，韓國網友也批評記者採訪之前沒有好好做功課，導致鬧出笑話：「李政宰在韓國已經紅了幾十年，一直是top耶」、「30年裡每次出門都會被認出來」、「從青春明星時期開始就是top呢」、「記者好像在問『中樂透感覺如何』一樣，而翻譯居然也附和她」、「 這問題好令人尷尬」、「他有強調只有在美國才這樣哦」。
"For you, I'm sure you can't leave the house anymore without people recognizing you. What has been the biggest life change for you since the series came out?"— Fel (@Fel_Space) November 10, 2021
OH THE CRINGE pic.twitter.com/Z9h35yDWxG
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