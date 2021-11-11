【有片】李政宰好尴尬！赴美宣传被问「爆红感受」，绅士微笑回应！网批：记者没在做功课耶

很多粉丝认为记者的提问非常缺乏尊重和专业素质，因为早在《#鱿鱼游戏》之前很多年，#李政宰 就已经红遍整个韩国甚至亚洲了啊！
李政宰近日在美国参加《鱿鱼游戏》的宣传活动时，一名美国记者的提问在网上引起热议。 该记者说：「我敢肯定，你不能再在没人认识你的情况下离开家了。 自该系列播出以来，对你来说最大的生活变化是什么？ 」
记者言下之意是李政宰仅靠《鱿鱼游戏》一部戏爆红，但实际上李政宰早在1993年出道，1999年就已经拿下青龙奖影帝，在韩国一直是top级别，只要稍作功课便可以了解。
李政宰立即听懂了提问，一时只好用礼貌的笑容掩饰尴尬，等到翻译结束之后回答说：「是的，没错。 最大的变化当然是很多人认出了我。」并且特别睁大眼强调：「 我是指在美国这边。 」
他继续解释说：「在餐馆和街头也经常有人认出我。 我也很惊讶，心想：『那个人为什么看著我？ 』对上眼睛之后对方提到《鱿鱼游戏》，让我感觉到这部剧确实非常成功，很感谢大家喜欢。 」
除了提问的记者，也有人指出翻译存在问题，因为李政宰的意思是「只有」在美国这边是「突然」被很多人认出，而翻译则是顺著记者的提问思路讲成「甚至在美国也是」，让人误以为他只凭这一部剧而在韩国和美国爆红。
不仅海外粉丝表示尴尬，韩国网友也批评记者采访之前没有好好做功课，导致闹出笑话：「李政宰在韩国已经红了几十年，一直是top耶」、「30年里每次出门都会被认出来」、「从青春明星时期开始就是top呢」、「记者好像在问『中乐透感觉如何』一样，而翻译居然也附和她」、「 这问题好令人尴尬」、「他有强调只有在美国才这样哦」。
"For you, I'm sure you can't leave the house anymore without people recognizing you. What has been the biggest life change for you since the series came out?"— Fel (@Fel_Space) November 10, 2021
OH THE CRINGE pic.twitter.com/Z9h35yDWxG
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