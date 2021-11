【有片】李政宰好尴尬！赴美宣传被问「爆红感受」，绅士微笑回应！网批：记者没在做功课耶

很多粉丝认为记者的提问非常缺乏尊重和专业素质,因为早在《#鱿鱼游戏》之前很多年,#李政宰 就已经红遍整个韩国甚至亚洲了啊!

李政宰近日在美国参加《鱿鱼游戏》的宣传活动时,一名美国记者的提问在网上引起热议。 该记者说:「我敢肯定,你不能再在没人认识你的情况下离开家了。 自该系列播出以来,对你来说最大的生活变化是什么? 」



记者言下之意是李政宰仅靠《鱿鱼游戏》一部戏爆红,但实际上李政宰早在1993年出道,1999年就已经拿下青龙奖影帝,在韩国一直是top级别,只要稍作功课便可以了解。

李政宰立即听懂了提问,一时只好用礼貌的笑容掩饰尴尬,等到翻译结束之后回答说:「是的,没错。 最大的变化当然是很多人认出了我。」并且特别睁大眼强调:「 我是指在美国这边。 」



他继续解释说:「在餐馆和街头也经常有人认出我。 我也很惊讶,心想:『那个人为什么看著我? 』对上眼睛之后对方提到《鱿鱼游戏》,让我感觉到这部剧确实非常成功,很感谢大家喜欢。 」

除了提问的记者,也有人指出翻译存在问题,因为李政宰的意思是「只有」在美国这边是「突然」被很多人认出,而翻译则是顺著记者的提问思路讲成「甚至在美国也是」,让人误以为他只凭这一部剧而在韩国和美国爆红。



不仅海外粉丝表示尴尬,韩国网友也批评记者采访之前没有好好做功课,导致闹出笑话:「李政宰在韩国已经红了几十年,一直是top耶」、「30年里每次出门都会被认出来」、「从青春明星时期开始就是top呢」、「记者好像在问『中乐透感觉如何』一样,而翻译居然也附和她」、「 这问题好令人尴尬」、「他有强调只有在美国才这样哦」。



"For you, I'm sure you can't leave the house anymore without people recognizing you. What has been the biggest life change for you since the series came out?"

OH THE CRINGE pic.twitter.com/Z9h35yDWxG