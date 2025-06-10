《魷魚遊戲3》為最終章？導演黃東赫：故事已完整，沒打算拍第4季！可能製作衍生劇

全球爆紅的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》系列即將迎來最終章。 導演黃東赫於6月9日舉行的《魷魚遊戲》第三季製作發佈會上正式宣布，第3季將是該系列的完結篇。

在首爾龍山區的首爾龍城舉行的記者會上，黃東赫導演表示：「目前沒有製作第4季的計劃，這是我和Netflix雙方在決定製作第3季時就已經達成的共識。 觀眾看完第3季之後應該也會覺得故事已經完整，沒必要再繼續拍下去。」



儘管如此，黃導演並未完全關上《魷魚遊戲》世界的大門。 他語帶保留地提到：「並不是說我絕對不會再回來處理《魷魚遊戲》這個IP。 雖然目前腦中已有其他電影項目在規劃中，但如果有合適的機會，我也有意願製作衍生作品。」



黃東赫導演進一步透露：「在創作過程中，我也會突然好奇『這個時間點那些角色在做什麼？』於是產生了想要延伸他們故事的想法。 未來或許會將這些角色的背景故事搬上螢幕。」



《魷魚遊戲》第3季將講述主角奇勳在失去摯友後，再次帶著自己的目的踏入遊戲的故事。 與此同時，隱藏身份潛伏在遊戲中的「frontman」、以及從殘酷遊戲中倖存下來的其他參賽者們也將迎來命運的最終抉擇。自2021年第一季播出以來，《魷魚遊戲》系列迅速風靡全球，不僅登上Netflix歷代最受歡迎影集榜首，更在第74屆黃金時段艾美獎（Primetime Emmy Awards）一舉拿下6項大獎，創下韓劇在國際獎項上的歷史性紀錄。 同時主創人員全都收穫國際認知度。2023年12月26日上線的第2季也展現出驚人號召力，上線僅18天即登上Netflix影集歷代人氣排行第3位。 隨著第3季即將播出，粉絲對本系列的終章也寄予厚望。

《魷魚遊戲》第3季將於6月27日透過Netflix在全球同步公開，為這場生死遊戲畫下最終句點。

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