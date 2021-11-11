李俊昊回顧與南宮珉男男吻「完全忘了誰親誰」，和吳代煥約定好今年換他倆親親

李俊昊有機會再拿一次男男CP賞嗎XD 到時候南宮珉也會在台下觀賞耶～

李俊昊上週來到節目《Radio Star》（EP.744）「明日國民演員」特輯，暢談退伍後2PM回歸、過去或現在為戲作品所做的努力……等等，內容絕對少不了生涯經典的「男男吻」。



李俊昊與南宮珉曾在《金科長》創造男親男臉頰的深刻場面，兩人在當年KBS年末演技大賞還交換了位置重演。聊到年末大賞的情景，李俊昊完全忘記是自己親南宮珉了，他解釋自己首次參加大賞非常緊張、腦袋很昏：「很可惜，沒能享受當時的典禮。」



MC金九拉馬上鼓勵他和新劇《衣袖紅鑲邊》與吳代煥男男搭檔也拚個MBC年末演技大賞的CP賞：「到時候盡情享受吧！」李俊昊就問吳代煥：「如果得了CP賞，誰要來親親呢？」吳代煥馬上回：「你來啊！」訂下了約定。

李俊昊與吳代煥在劇中飾演王與護衛，經常是形影不離的狀態，李俊還透露吳代煥不時會加戲，讓他一時招架不住，內心會很糾結：「我也想做些什麼（即興演出）！」



李俊昊說因為太有趣了，所以和吳代煥拍攝時「很幸福」，就讓我們觀眾期待明晚將播出的《衣袖紅鑲邊》吧！也期待兩位以男男CP入圍年末大賞，但不曉得坐在台下的南宮珉會怎麼想呢XD？



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