李學周繼《以吾之名》續扮忠僕！新劇《就這樣前往青瓦台》轉職金成鈴隨行秘書

因《以吾之名》迷上李學周的朋友們，接下來可以考慮這部啦～！

線上串流平台wavve原創劇《就這樣前往青瓦台》即將播出，由《The Call：超時空通話》（聲命線索）金成鈴、《德魯納酒店》裴海善、《惡魔法官》白賢鎮與《以吾之名》李學周飾演。

（圖源：FB@wavve.official ）

《就這樣前往青瓦台》屬政治題材黑色喜劇，講述奧運金牌得主出身的李正恩，糊裡糊塗被任命為文化體育觀光部部長，又面臨身為政治評論家的丈夫金成南遭綁架，故事以她為了解救丈夫而東奔西走的一週為背景，展開哭笑不得的政治諷刺喜劇。

（圖源：FB@wavve.official）

金成鈴、白賢鎮即飾演李正恩、金成南夫婦，在政界有「汝矣島羅密歐與茱麗葉」之稱（下圖上下）；裴海善飾演在野黨重要人物「車貞元」（下圖左）；李學周飾演李正恩的隨行祕書「金洙珍」（下圖右）。

（圖源：FB@wavve.official）

李學周近期在Netflix原創劇《以吾之名》中，扮演黑幫大老崔武鎮（朴喜洵 飾）身邊忠心耿耿的助手鄭泰州，常喜怒不形於色、西裝筆挺且優雅的站在崔武鎮身邊，就算不說話也非常有存在感，讓不少觀眾被他的獨特魅力吸引。

（圖源：Netflix@《以吾之名》截圖）

*延伸閱讀：‎《以吾之名》李學周忠僕形象超有魅力，讓人忘記他曾經演過《夫妻的世界》的極惡渣男！

雖然李學周此次在《就這樣前往青瓦台》也是扮演助手角色，但金洙珍一角曾是在車貞元的心腹，為什麼突然跳槽到李正恩身邊擔任秘書？兩人將在互相信任卻又猜疑的微妙氛圍中共事。

首支預告中，李正恩竟拿著槍質問金洙珍：「為什麼由你來判斷？」究竟金洙珍會是「忠樸」還是「臥底」？而二支預告有更多金洙珍與李正恩共事畫面，黑色喜劇的風格更加強烈。

（圖源：YouTube@wavve웨이브 截圖）

▼首支預告



▼二支預告



wavve原創劇《就這樣前進青瓦台》將於每週五一次公開4集，共12集。

▼最後附上李學周與前後任老闆合影

（圖源：IG@imcokecolor）

（圖源：IG@imcokecolor）



（封面圖源：YouTube@wavve웨이브 截圖、FB@wavve.official）

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