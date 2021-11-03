朴敘俊海外拍攝Marvel電影《驚奇隊長2》2個月，因國內行程暫時中斷拍攝返回韓國

演員朴敘俊原本正在海外拍攝Marvel電影《驚奇隊長2》，日前也有消息傳出該片將延後至2023年上映，而朴敘俊因韓國國內其他重要行程而暫時中斷拍攝，已於11月2日返抵韓國。

11月2日根據韓國媒體《Star News》報導，朴敘俊已於昨日現身仁川國際機場回到韓國，他從9月3日為了電影《驚奇隊長2》而飛往英國進行拍攝作業，出國近兩個月的時間，直到11月2日才返回韓國。雖然目前電影《驚奇隊長2》的拍攝尚未結束，但因為他已經有原本預定的韓國國內行程而必須暫時回國。

從9月出國當時朴敘俊所屬公司就表示，非常感謝大家對朴敘俊的全新挑戰相當關心以及支持鼓勵，雖然也很清楚大家對於目前所演出的作品正式名稱、角色、拍攝地點、拍攝時間相當好奇，與此電影相關的細節部分預計將於之後公開，希望大家能夠支持朴敘俊直到他圓滿結束所有拍攝行程。

雖然朴敘俊所屬公司並未傳達出正式的電影名稱，不過他所拍攝的電影的確是《驚奇隊長》的續集，至於朴敘俊在片中究竟是演什麼樣的角色，戲份是否吃重，目前也都還尚未有明確的介紹。《驚奇隊長2》原訂於2022年的11月11日上映，不過日前也已經有消息傳出，本片將延後至2023年2月17日正式上映。

（封面圖源：IG@bn_sj2013）

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