【劇評】《拜託戒酒吧》感動結局為你戒酒應援♥ 秀英&孔明互相療癒甜蜜戀愛，過程還有懸疑！

圍繞著「戒酒」為主題，由少女時代秀英（崔秀英）和孔明主演的《拜託戒酒吧》，17日已甜蜜完結，還在猶豫要不要看的你，現在可以點開一次追完！

《拜託戒酒吧》描述極其愛酒的女人「韓錦宙」（秀英 飾）和極其憎恨酒的初戀男人「徐義準」（孔明 飾）重逢，挑戰戒酒的「死守精神羅曼史」，除了秀英和孔明，還有金成鈴、金相浩、趙胤熙、姜亨碩、裴海善等人演出，除了甜甜戀愛情節、家人間溫暖情節外，竟然還有懸疑情節！發展常常意想不到！



「韓國對酒非常寬容，為了分享喜悅而來一杯，為了撫慰寂寞而來一杯，為了忘卻痛苦而來一杯，一切情緒都能成為喝酒的理由，很多人都對這種情況感同身受……」女主角韓錦宙因為一個誤會被迫戒酒，雖然起初像是被媽媽（金成鈴 飾）情緒勒索而開始戒酒，但隨著情節會明白她也有難以拒絕媽媽的苦衷，酒確實也壞了自己的戀愛！



徐義準發現了韓錦宙真正的苦衷，陪她戒酒也重新拉近彼此，兩人正式談起戀愛，而韓錦宙也陪著徐義準面對傷疤，兩個人替對方撐起守護的傘。秀英和孔明的演出，只是對視也讓觀眾倍感溫馨甜蜜，讚畫面「非常漂亮」。而本來對韓錦宙有敵意的徐護士長（ #裴海善 飾），後續轉為支持兩人。但被錦宙發現她的身份存疑。令人非常好奇看似友善的護士長，在義準及錦宙面前到底隱藏著什麼秘密。



《拜託戒酒吧》圍繞著「戒酒」，從開場到結局相互應合，但它絕不是教條式的強迫你戒酒，而是提醒你避免酒精成癮可以少製造麻煩，「戒酒」不一定是真的戒了，而是「忍著」，忍了一天、一週、一個月，你會漸漸發現「不喝好像也沒關係了」，或許還會像韓錦宙「因禍得福」呢！愛情與家庭都圓滿幸福！



《拜託戒酒吧》結局最後一幕「拜託戒酒吧」題目轉變成「戒酒加油吧」，這也是整部劇最想傳達的，為正在戒酒的你加油！無論什麼想改掉的習慣或許也能套用，一起來場療癒的旅程，讓《拜託戒酒吧》陪伴你吧！Viu已全集上架！香港觀眾可一併收看《勞務師盧武鎮》、《我奪走了公爵的初夜》、《競選伙伴》等韓劇。



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