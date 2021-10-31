韓劇《以吾之名》李學周忠僕形象超有魅力，讓人忘記他曾經演過《夫妻的世界》的極惡渣男！

只能說李學周的演技超強，小編超喜歡他這次在《以吾之名》的組織裡二當家角色，帥帥帥～！PS：還記得那可惡的他嗎？XD

在人氣韓劇《以吾之名》中，飾演老大身邊忠誠二當家的角色的李學周，在網上引發了熱烈的討論，因為在戲裡將內斂的氣質演得非常好，作為輔助角色可以說是非常優秀。



（圖源：IG@imcokecolor截圖）



（圖源：IG@imcokecolor截圖）



（圖源：IG@imcokecolor截圖）

李學周是老大非常信賴的成員，也隨時準備好為組織犧牲，只要是老大交代的事情，他都會努力完成，忠僕形象深植人心。（梳油頭真的好適合他～）



（圖源：IG@imcokecolor截圖）



（圖源：IG@imcokecolor截圖）



（圖源：IG@imcokecolor截圖）

▼《以吾之名》精彩片段：



不過，他在2020年出演《夫妻的世界》時，飾演了一個狠毒折磨女友、形象暴力，且威脅女主的無敵渣男角色，當時讓人恨得牙癢癢～。



（圖源：JTBC《夫妻的世界》官方截圖）



（圖源：JTBC《夫妻的世界》播出截圖）

▼《夫妻的世界》精彩片段：



這一次轉型成忠誠度很高的形象，也多了更多粉絲關注，可以說是相當成功！

（封面圖源：JTBC《夫妻的世界》官方、IG@imcokecolor截圖）

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