韓劇《以吾之名》李學周忠僕形象超有魅力，讓人忘記他曾經演過《夫妻的世界》的極惡渣男！

韓劇《以吾之名》李學周忠僕形象超有魅力，讓人忘記他曾經演過《夫妻的世界》的極惡渣男！

韓劇   2021年10月31日   星期日14:25   MiJimin   2

只能說李學周的演技超強，小編超喜歡他這次在《以吾之名》的組織裡二當家角色，帥帥帥～！PS：還記得那可惡的他嗎？XD

在人氣韓劇《以吾之名》中，飾演老大身邊忠誠二當家的角色的李學周，在網上引發了熱烈的討論，因為在戲裡將內斂的氣質演得非常好，作為輔助角色可以說是非常優秀。

（圖源：IG@imcokecolor截圖）

（圖源：IG@imcokecolor截圖）

（圖源：IG@imcokecolor截圖）

李學周是老大非常信賴的成員，也隨時準備好為組織犧牲，只要是老大交代的事情，他都會努力完成，忠僕形象深植人心。（梳油頭真的好適合他～）

（圖源：IG@imcokecolor截圖）

（圖源：IG@imcokecolor截圖）

（圖源：IG@imcokecolor截圖）

▼《以吾之名》精彩片段：

不過，他在2020年出演《夫妻的世界》時，飾演了一個狠毒折磨女友、形象暴力，且威脅女主的無敵渣男角色，當時讓人恨得牙癢癢～。

（圖源：JTBC《夫妻的世界》官方截圖）

（圖源：JTBC《夫妻的世界》播出截圖）

▼《夫妻的世界》精彩片段：

這一次轉型成忠誠度很高的形象，也多了更多粉絲關注，可以說是相當成功！

（封面圖源：JTBC《夫妻的世界》官方、IG@imcokecolor截圖）

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留言/評論
  • 這部韓劇真的好棒，很想再刷一次，每個角色都令人印象深刻，演員們太棒了。
    1小時前
  • 是的，很强的存在感，就算只是静静的站在老大旁边。。。。。而且瘦了好看！
    1小時前
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